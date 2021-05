Resident Evil 8: Alle Safe-Codes für die Zahlenschlösser

Insgesamt könnt ihr im und um das Dorf herum in Resident Evil: Village drei Zahlenschlösser finden. Sie zu knacken bringt entweder nützliches Loot oder ist obligatorisch, weil euch die zugehörige Tür den Weg versperrt.

Habt ihr Probleme, die richtigen Kombinationen ausfindig zu machen? Oder scheitert ihr bereits am Finden der Schlösser selbst? Kein Problem. Wir verraten euch, wo ihr was findet und welche Belohnungen winken.

Zahlenschloss 1: Dorf (Werkstatt)

Hier befindet sich das Schloss

Das erste Zahlenschloss verschließt einen kleinen Schrank in einem Haus bei der Werkstatt. Diese und das zugehörige Haus befinden sich hinter dem Tor mit der Aufschrift "DO NOT ENTER", auf welches ihr bereits ziemlich am Anfang eurer Reise stoßt.

So knackt ihr das Schloss

Im Haus findet ihr auf der Rückseite eines gruseligen Fotos den Hinweis "Sieh aus dem Fenster". Tut ihr das, so ergeben die Zahlen, die draußen angeschrieben sind und eine auf dem Fensterrahmen die Kombination 070408.

So werdet ihr belohnt

Im Schrank befindet sich die Wagenheberkurbel, die ihr nutzen könnt, um den Traktor anzuheben, der euch weiter westlich den Weg versperrt, und die vollautomatische Pistole M1911. Öffnet ihr das Zahlenschloss bei folgenden Spieldurchgängen noch einmal, so erhaltet ihr lediglich Geld.

Zahlenschloss 2: Haus Beneviento (Tür zum Gang)

Hier befindet sich das Schloss

Auf das zweite Zahlenschloss trefft ihr in Haus Beneviento in der Puppenwerkstatt. Es hängt an einer zweiflügligen Tür und verhindert, dass ihr weiterkommt.

So knackt ihr das Schloss

Am Finger der Puppe auf dem Tisch könnt ihr einen blutigen Ring finden. Wascht ihn am Waschbecken des Medizinzimmers nebenan. Das eingravierte Datum ist der Türcode: 052911.

So werdet ihr belohnt

Dieses Mal geht es nur um den Spielfortschritt.

Zahlenschloss 3: Dorf (Haus des Geigenbauers)

Hier befindet sich das Schloss

Das Haus des Geigenbauers könnt ihr erst betreten, wenn ihr den Schlüssel dafür im Garten des Hauses Beneviento gefunden habt.

Das Haus des Geigenbauers erreicht ihr, indem ihr durch das Tor direkt hinter der Walkürenstatue geht, euch dann nach links dreht und das Haus betretet. Dafür müsst ihr zunächst das Schloss aufschießen. Durch ein Fenster gelangt ihr in eine Gasse. Biegt dort scharf rechts ab und folgt dem Weg. Geht dann links durch das Tor, an dem eine Notiz befestigt ist. Das Schloss hängt an einem Schrank.

So knackt ihr das Schloss

Die Kombination steht auf einem Kinderbild, das im Eingangsbereich des Hauses aufgehängt ist. Sie lautet: 270917.

So werdet ihr belohnt

Im Schrank findet ihr das Stahl-Hraesvelgr, ein erweitertes Magazin für das Scharfschützengewehr F2 Rifle. Öffnet ihr das Zahlenschloss bei folgenden Spieldurchgängen noch einmal, so erhaltet ihr lediglich Geld.

Weitere Guides zu Resident Evil 8:

Das erwartet euch in Resident Evil 8

Im neuesten Teil der Resi-Reihe müsst ihr in gewohnter Manier Erkunden, Rätsel lösen sowie verschiedene Gegnertypen und Endgegner besiegen. Neben einer Selektion aus Waffen samt Verbesserungen, Schätzen, Geld und Collectibles gibt es jede Menge Crafting-Materialien zu finden.

Außerdem erwarten euch ein Händler - ähnlich wie in RE 4 - und eine neue Koch-Mechanik. In den nächsten Tagen werden wir Guides zu diversen Themen veröffentlichen, die euch helfen, den "Winterurlaub in Rumänien" zu überstehen. Wollt ihr wissen, wie uns Ethans zweites Abenteuer gefallen hat, findet ihr hier den GamePro-Test zu Village.

Habt ihr alle drei Zahlenschlösser samt Kombinationen gefunden oder waren welche davon zu gut versteckt?