Neuauflagen, die sich lohnen: 5 Anime-Remakes, die ihr gesehen haben solltet

Klassiker werden immer wieder neu aufgelegt – auch Animes. (Bildquellen: Crunchyroll / Amazon Prime Video)

Was haben Literatur, Filmkunst und Anime gemeinsam? In allen drei Medien gibt es Werke, die als “Klassiker” bezeichnet werden, die jeder einmal gelesen oder gesehen haben sollte.

Um diese Klassiker auch nach Jahren neuen Anime-Fans schmackhaft zu machen, versorgt uns die Anime-Industrie immer wieder mit Neuauflagen, die (nahezu) originalgetreu die ursprüngliche Geschichte in modernem Gewand erzählen.

Einige davon sind sogar aus gutem Grund um einiges besser als das Original. Wir haben daher für euch eine Auswahl an wirklich gelungenen Remakes parat.

Spice and Wolf

1:07 Der Trailer zu Spice and Wolf entführt euch in eine wunderschöne Fantasy-Welt

Erstausstrahlung: 2008

2008 Neuauflage: 2024

2024 Wer streamt es? Crunchyroll

Crunchyroll Anzahl Folgen: 14 Episoden (Stand: 9. Juli 2024)

Spice and Wolf war seit der ersten Ausstrahlung 2008 ein Geheimtipp für Fantasy-Liebhaber*innen – und das, obwohl die ursprünglichen zwei Staffeln nur einige Teile der Handlung aus dem Quellmaterial übernehmen konnte.

Diesen Punkt will die noch laufende Neuauflage besser machen: Seit April 2024 könnt ihr die Abenteuer des reisenden Händlers Kraft Lawrence und der weisen Wölfin Holo in modernem Gewand verfolgen. Bisher zeigt sich das Remake deutlich vorlagengetreuer als das Original, was sehr gut ankommt.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

1:31 Fullmetal Alchemist Brotherhood - Trailer zur zweiten Anime-Adaption

Erstausstrahlung: 2003 (Fullmetal Alchemist)

2003 (Fullmetal Alchemist) Neuauflage: 2009 (Fullmetal Alchemist Brotherhood)

2009 (Fullmetal Alchemist Brotherhood) Wer streamt es? Prime Video / Aniverse

Prime Video / Aniverse Anzahl Folgen: 64 Episoden (2 Staffeln)

Okay, wir schummeln hier ein wenig: Bei „Fullmetal Alchemist: Brotherhood“ handelt es sich nicht um eine Neuauflage im herkömmlichen Sinn. Vielmehr führt Brotherhood das fort, zu dem die ursprüngliche Fassung nicht in der Lage war.

Denn das 2003 erschienene Original lief im Fernsehen noch während der Publikation der Mangavorlage und musste sich deshalb ein eigenes Ende der Serie einfallen lassen.

Das macht die “alte” Serie nicht unbedingt schlechter – doch Fullmetal Alchemist: Brotherhood ist eben die vorlagengetreue Version einer der besten Animeserien aller Zeiten, die dazu noch bei den Fans besser wegkommt.

Hunter x Hunter

1:37 Hunter x Hunter stimmt euch im Trailer auf die legendäre Neuauflage ein

Erstausstrahlung: 1999

1999 Neuauflage: 2011

2011 Wer streamt es? Prime Video / Aniverse

Prime Video / Aniverse Anzahl Folgen: 148 Episoden (5 Staffeln)

Hunter x Hunter gilt auch heute noch als einer der beliebtesten Mangas, der jemals im Shonen-Jump-Magazin erschienen ist – wenngleich Autor und Zeichner Yoshihiro Togashi aus gesundheitlichen Gründen regelmäßig längere Pausen einlegen muss.

Im Gegensatz zu Fullmetal Alchemist entschied sich der 1999 gestartete Anime, einfach mit neuen Folgen aufzuhören, da man das Quellmaterial eingeholt hatte. Filler-Folgen, wie sie etwa bei Naruto oder One Piece üblich sind, waren damals einfach kein gängiges Konzept.

2011 wurden HxH-Fans aber endlich mit einer Neuauflage erlöst, die über das bereits Gesehene hinausgeht und an allen Ecken und Enden ein neues Level erreicht. Insbesondere der Chimera-Ameisen-Arc sticht hier mit wuchtigen Kämpfen und Animationen hervor.

Trigun Stampede

1:19 Der offizielle Trailer zu Trigun Stampede

Erstausstrahlung: 1998 (Trigun)

1998 (Trigun) Neuauflage: 2023 (Trigun Stampede)

2023 (Trigun Stampede) Wer streamt es? Crunchyroll

Crunchyroll Anzahl Folgen: 12 Episoden (1 Staffel)

Der wohl kontroverseste Eintrag unserer Liste ist Trigun Stampede. So führte das ursprüngliche Trigun trotz einer erfolgreichen Mangareihe ein Nischendasein in der Anime-Community und muss als “Space-Western” im Schatten des großen Cowboy Bebop leben.

Auch deshalb kam es zum 2023 gestarteten Stampede-Remake, das einen größeren Fokus auf den Hauptcharakter Vash und deutlich mehr Action legt.

Nicht allen Fans gefällt das; ebenso wenig wie der vermehrte Einsatz von CG-Animationen. Trotzdem ist Trigun Stampede eine absolut sehenswerte Neuerzählung, die viele Elemente bewusst verändert.

Urusei Yatsura

1:29 Remake nach 41 Jahren: Urusei Yatsura zeigt, dass auch die Neuauflage großen Spaß macht

Erstausstrahlung: 1981

1981 Neuauflage: 2022

2022 Wer streamt es? Netflix

Netflix Anzahl Folgen: 46 Episoden (2 Staffeln)

Erschreckt bitte nicht, weil bei der Jahreszahl der Erstausstrahlung 1981 steht – denn gerade weil die ursprüngliche TV-Ausstrahlung von Urusei Yatsura mehr als 40 Jahre auf dem Buckel hat, gilt die Serie als die Großmutter aller “Romcoms” (Genre-Mix aus Romanze und Comedy).

Runde 41 Jahre später legte das Studio David Productions den Klassiker neu auf, erst jüngst ist das Serienfinale über die Bildschirme gelaufen – perfekter Zeitpunkt für euch also, um eine der legendärsten Animeserien anzufangen.

Übrigens: Ein weiteres Werk der Autorin von Urusei Yatsura, Rumiko Takahashi, hat kürzlich ebenfalls eine Neuauflage bestätigt bekommen: Ranma 1/2 bekommt ein Remake. Es gibt auch schon einen ersten Trailer samt Release-Termin:

In beiden Fällen ist der Grund für die Neuauflage derselbe: Sowohl Urusei Yatsura als auch Ranma 1/2 gehören insbesondere in Japan zu den erfolgreichsten Serien aller Zeiten und sind gewissermaßen reif für eine Modernisierung gewesen. Fehlt nur noch, dass das ebenfalls von Takahashi stammende Inu Yasha ein Remake erhält …

