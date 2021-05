Returnal: Housemarque gibt Update zum Speicherproblem und es sieht nicht gut aus

Seit dem Release vom PS5-Exclusive Returnal klagen viele Spielende darüber, dass es zu wenig Speichermöglichkeiten gibt. Zwar hat Housemarque bereits angekündigt, mit Hochdruck an einer Lösung für das Speicherproblem zu arbeiten, doch das neuste Update des Entwicklerteams macht wenig Hoffnung auf eine baldige Besserung.

Keine Besserung in Sicht

Gegenüber Axios Gaming verriet das Entwicklerstudio, dass es noch immer keine eindeutige Lösung für das Problem gibt. Business Developer und Marketing Director Mikael Haveri verriet, dass das Team immer noch die verschiedenen Optionen durchgeht, um ein Speichersystem im Rogue-Like Returnal zu implementieren:

Link zum Twitter-Inhalt

So arbeitet Housemarque aktuell mit höchster Priorität an einer Lösung für das Speicherproblem. Doch das Team ist sich unsicher, welches die beste Option wäre, um den Spielenden mehr Speichermöglichkeiten zu ermöglichen:

"Wir verstehen, dass es einige Systeme [im Spiel] gibt, die derzeit ein hinderlicher Faktor sind. Wir wissen einfach nicht genau, was [die Lösung] ist. Es ist sehr schwierig, etwas zu verkünden, weil ich denke, es gibt eine Menge Leute, die nach unterschiedlichen Lösungen suchen."

Speichern bleibt ein Luxus

Wie funktioniert das aktuelle Speichersystem? Returnal gehört dem Rogue-Like-Genre an. Das bedeutet, dass ihr erst nur an rar gesäten Punkten im Spiel speichern könnt. Mit jedem Ableben fangt ihr von vorne an und behaltet lediglich einige Waffen-Upgrades.

Wieso bereitet das in Returnal Probleme? Bis ihr einen Speicherpunkt erreicht, können gut und gerne mehrere Stunden vergehen. Es darf also nichts zwischen euch und eure Spiel-Session kommen, ansonsten verliert ihr den gesamten Fortschritt. Besonders ärgerlich wird es, wenn ihr euren Spielfortschritt durch Abstürze verliert. Die einzige Möglichkeit, um das Spiel aktuell zu pausieren, ist die PS5 in den Ruhemodus zu versetzen.

Um euch das Leben in Returnal ein wenig zu erleichtern, könnt ihr unsere Tutorials als Nachschlagewerk nutzen:

Returnal-Fans haben es schwer

Housemarque hat bereits einige Patches veröffentlicht, um diverse Bugfixes an Returnal vorzunehmen. Doch mit dem letzten Patch 1.3.3 ging so einiges schief und Spielende hatten zusätzlich mit zerstörten Spielständen zu kämpfen. Mittlerweile hat das Entwicklerteam die Probleme mit dem Patch 1.3.4 aus der Welt geschafft.

Wartet ihr auf die langersehnte Lösung für das Speicherproblem? Wartet ihr vielleicht solang mit dem Spielen von Returnal?