Saros Test: Wann erscheint unsere Review zum PS5-Exclusive?

Wir verraten euch, wann unser Test zu Saros erscheint.

Am 30. April, also in knapp zwei Wochen, erscheint das neue Action-Roguelike Saros. Wir können das PlayStation 5-Exclusive aus dem Hause Housemarque bereits spielen und dürfen euch auch schon verraten, wann unser Test erscheint.

Die Saros-Tests kommen zeitig – Das sind Datum und Uhrzeit

24. April 2026, 09:00 Uhr (deutscher Zeit)

Ihr seht also, die Tests erscheinen schon knapp eine Woche vor dem Release. Ihr könnt also bereits in der nächsten Woche herausfinden, wie der Returnal-Nachfolger bei den Kritiker*innen abschneidet.

Bis dahin könnt ihr euch schon mal anschauen, was Michi nach dem Anspielen für eine Meinung hat:

55:41 Vergesst Returnal: Saros macht alles besser – Exklusives Preview

Autoplay

Aber auch Dennis konnte Saros bereits anspielen und schreibt über seine Eindrücke. Sein Fazit nach drei Stunden Zocken: Saros macht (fast) alles besser als Returnal. Warum er das so sieht, könnt ihr hier nachlesen:

Wenn ihr den Vorgänger noch nicht gespielt habt, können wir euch den aber trotzdem noch wärmstens ans Herz legen. Das Abenteuer von Selene ist nicht nur ganz fantastisch, es sollte euch auch bestens auf den Nachfolger vorbereiten. Den Test haben wir ebenfalls oberhalb verlinkt.

Saros ist das erste von zwei großen Sony Firstparty-Titeln, die 2026 an den Start gehen sollen. Im September soll mit Marvel's Wolverine das nächste Spiel von Insomniac Entertainment, den Köpfen hinter Marvel's Spider-Man und Ratchet & Clank erscheinen.

1:52 Sony enthüllt das Wolverine-Spiel der Spider-Man-Macher und zeigt knallhartes Gameplay mit literweise Blut

Der GamePro-Test zu Saros erscheint pünktlich zum oben genannten Termin, ich (Kevin) ballere mich schon fleißig mit Vollstrecker Arjun durch die mysteriösen Gebiete des Planeten Carcosa, um euch zum Embargofall alles über das Spiel zu verraten.

Aber auch die Kollegen Dennis und Chris schauen sich Saros genau an, letzterer wird euch dann euch alles Wichtige zur Technik des Shooters erzählen.

Wenn ihr spezielle Fragen habt, die wir euch im Test beantworten sollen, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Dort könnt ihr auch mal hören lassen, ob ihr euch schon auf das Game freut.