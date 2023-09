'Irgendwer sollte ein Sequel zu Skyrim machen', sagt Bethesda-Chef Todd Howard, der... ein Sequel zu Skyrim macht

Ah, Todd, endlich bist Du wach! Ich hab eine Bomben-Idee: Wie wäre es mit einem Skyrim-Sequel?

Achja, so ein Skyrim-Nachfolger, das wäre doch was! Wieso macht das eigentlich keiner? Das sollte wirklich mal jemand angehen. So oder so ähnlich dürfte es schon Millionen Fans mehrfach durch den Kopf gegangen sein und offenbar sind sie damit in bester Gesellschaft. Todd Howard (der Skyrim gemacht hat) denkt nämlich genauso und findet, irgendwer sollte sich mal so langsam wirklich um ein Sequel dazu kümmern. Was etwas seltsam klingt, weil er natürlich selbst dafür verantwortlich ist.

Skyrim-Macher wünscht sich ein Sequel zu Skyrim, während er an einem Skyrim-Nachfolger arbeitet

Darum geht's: The Elder Scrolls 5: Skyrim zählt zu den bekanntesten, beliebtesten und erfolgreichsten Videospielen überhaupt. Es lieferte seinerzeit so etwas wie die Open World-Blaupause, ohne die The Witcher 3, Zelda BotW und Elden Ring so vielleicht nie erschienen wären, um mal ganz dick aufzutragen.

Fans wollen ein Sequel! Weil Skyrim so ein Phänomen und durchschlagender Erfolg war, warten alle seitdem darauf, dass sie sich endlich wieder in ein ähnliches Abenteuer stürzen können – nur eben noch schöner, besser, größer und so weiter. Ein Skyrim-Sequel eben, ein The Elder Scrolls 6.

Todd Howard will das auch: In einem Interview mit GQ spricht Todd Howard über den aktuellen Starfield-Release, aber wird auch danach gefragt, welche Spiele-Reihen er sich zurück wünscht. Als Comeback-Favorit nennt der Game Director und Executive Producer von Fallout und Elder Scrolls die NCAA Football-Serie, in die er wohl bisher am meisten Zeit überhaupt investiert habe, wenn es um Spiele geht.

Aber Todd Howard nennt auch seine eigene Spiele-Reihe:

"Du realisierst unabhängig vom Spiel, wenn es weg ist, dass es eine besondere Zeit war und dass du sie vermisst. In mancherlei Hinsicht – und das klingt jetzt vielleicht komisch, weil wir seit einiger Zeit kein Elder Scrolls gemacht haben und das von mir kommt, aber irgendwer sollte ein Sequel zu Skyrim machen. Darum sollte sich jemand kümmern." (via: GamesRadar)

Die gute Nachricht lautet: Sowohl NCAA Football als auch The Elder Scrolls werden fortgesetzt (außerdem gibt es auch noch Elder Scrolls Online). Beide Reihen feiern irgendwann wohl ein Comeback, neue Franchise-Einträge wurden bereits angekündigt. Hier könnt ihr euch den Teaser zu The Elder Scrolls 6 ansehen, den Bethesda im Jahr 2018 und damit vor fünf Jahren veröffentlicht hat:

0:36 The Elder Scrolls 6 - Teaser-Trailer: Es existiert tatsächlich, aber rechnet nicht zu bald damit - Teaser-Trailer: Es existiert tatsächlich, aber rechnet nicht zu bald damit

Die schlechten Nachrichten: Wir warten nun schon seit über fünf Jahren auf ein neues Singleplayer-Elder Scrolls und wie es aussieht, werden wir uns auch noch ein bisschen länger gedulden müssen. Todd Howard arbeitet nämlich erst einmal an der Fallout-Serie von Amazon und auch an dem Indiana Jones-Spiel von Machine Games.

Nichtsdestotrotz befindet sich Elder Scrolls 6 natürlich bereits in der Entwicklung. Aber auch deshalb, weil Bethesda gerade eben erst dabei ist, Starfield zu veröffentlichen, könnte es noch sehr lange dauern, bis das Skyrim-Sequel wirklich fertig ist und erscheinen kann.

Wie seht ihr das? Wünscht ihr euch auch ein Sequel zu Skyrim und wenn ja: Wer sollte sich darum kümmern? Oder reicht euch erst einmal Starfield?