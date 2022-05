Die Sims 4 bekommt mit dem Froggy Chair das vielleicht beste Möbelstück aus Animal Crossing

Erst vor wenigen Wochen bestätigte das Entwicklerstudio Maxis, dass die Lebenssimulation Die Sims 4 noch lange nicht am Ende ist. So gibt es wieder einmal neue Erweiterungen, die das Leben eurer Sims noch realistischer gestalten.

Statt größerer Erweiterungs- oder Gameplay-Packs gibt es dieses Mal zwei neue Sets, die ein paar neue Objekte ins Spiel bringen. Neben dem Mode zum Verlieben-Set gibt es noch das Kleine Camper-Set, bei dem uns ein Möbelstück besonders ins Auge sticht.

Froggy Chair für eure Sims

Im Kleine Camper-Set gibt es Camping-Ausrüstung für Kinder. Neben Deckenfestungen und einem Outdoor-Projektor gibt es auch einige Camping-Stühle mit Tiermotiven. Darunter befindet sich ein Stuhl, der mit einem süßen Froschmotiv versehen wurde:

Moment, den kenne ich doch? Der Stuhl erinnert von seiner Form her an den Froggy Chair aus Animal Crossing und scheint eine Art Hommage an ihn zu sein. Die Ähnlichkeit zwischen den beiden Stühlen ist unübersehbar.

Was ist der Froggy Chair? Bei diesem Möbelstück handelt es sich um eines der beliebtesten Objekte aus der Animal Crossing-Reihe, der in sämtlichen Teilen vorkam. Mit seinen kugelrunden Augen und seinem verschmitzten Lächeln ist der Stuhl in die Herzen der Fans gehüpft. Kein Wunder also, dass der Froggy Chair auch in den neusten Ableger der Reihe implementiert wurde.

Übrigens: Wer den Froggy Chair für Die Sims 4 haben möchte, muss nicht besonders tief in die Tasche greifen. Da der Stuhl ein Teil eines Sets ist, werden nur rund 5 Euro für die Erweiterung fällig.

Wir haben für euch aufgedröselt, was hinter dem Meme-Kult des Froggy Chairs steckt:

Das wissen wir über Die Sims 5

Obwohl Die Sims 5 noch nicht offiziell enthüllt wurde, ist es ein offenes Geheimnis, dass sich das Spiel in der Entwicklung befindet. Leider ist nicht bekannt, wann wir erste Bilder zu dem Titel sehen werden, allerdings dürfte es wohl in diesem oder im nächsten Jahr soweit sein.

Die Sims 5 soll noch mehr Story-Inhalte und einen plattformübergreifenden Multiplayer-Modus mit sich bringen. Alles, was wir zu dem neuen Sims-Teil wissen, könnt ihr in unserer GamePro-Übersicht nachlesen.

Kanntet ihr den Froggy Chair bereits und könnt ihr den Hype nachvollziehen?