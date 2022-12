9 Spiele mit spannenden Welten, in die wir 2023 am liebsten gleich abtauchen wollen

Im nächsten Jahr stehen einige vielversprechende Releases auf dem Plan. Manche locken uns mit coolem Gameplay, manche mit ihren Storys, andere mit ihren besonders spannenden Welten – und Letztere möchten wir euch in dieser Liste vorstellen. Dabei geht es nicht um die grafisch beeindruckendsten Titel, sondern um Spielwelten, die auffallen, weil sie besonders oder außergewöhnlich sind. In dieser Kategorie haben uns große, aber auch kleinere Titel neugierig gemacht. Wir stellen sie euch vor.

Lies of P

Erscheinungsdatum: Anfang 2023

Anfang 2023 Plattformen: PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S

PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Genre: Soulslike

Lies of P sieht in den Trailern nicht nur hübsch aus und lieferte neues Futter für Souls-Fans - Das Action-RPG entführt uns außerdem in ein ziemlich cooles Setting, nämlich in die Steampunk-Stadt Krat. Dort trifft historisches Flair auf Automaten, also altmodische Roboterwesen. Und die sind ziemlich angriffslustig, teilweise schon furchteinflößend.

Der Schauplatz wirkt im flackernden elektronischen Licht richtig schön düster und bedrohlich. Dazu kommt, dass die Story von der klassischen Pinocchio-Geschichte inspiriert ist, in der es um eine Puppe geht, die ein Mensch sein will. Auch dieses Element, also das Verhältnis zwischen Menschen und Robotern, macht das Worldbuilding besonders spannend. Hier erfahrt ihr mehr über das Spiel.

Atomic Heart

Erscheinungsdatum: 21. Februar 2023

21. Februar 2023 Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One

PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One Genre: Ego-Shooter

Die Welt von Atomic Heart ist so ungewöhnlich wie ausgeflippt und machte uns schon allein dadurch in den ersten Trailern neugierig. Im kommenden Ego-Shooter verschlägt es uns in eine alternative Realität, die während der großen Blütezeit der Sowjetunion angesiedelt ist.

Der Retro-Futurismus erinnert ein wenig an die BioShock-Reihe. Auch in Atomic Heart bekommen wir es mit verrückten und teilweise unheimlichen Gegnern zu tun, bei denen es sich zumeist um Roboter handelt. Das ungewöhnliche Setting erkunden wir übrigens als offene Spielwelt - und in den Trailern macht diese auch noch grafisch richtig was her. Wir dürfen gespannt sein, ob der Titel auch abseits davon überzeugen kann.

Hollow Knight: Silksong

Erscheinungsdatum: unbekannt

unbekannt Plattformen: PC, Switch

PC, Switch Genre: Action-Adventure

Die Welt von Silksong wird der des ersten Hollow Knights wohl relativ ähnlich sein, aber immerhin erkunden wir mit der neuen Protagonistin Hornet ein ganz neues Königreich. Außerdem finden wir den die Reihe diesbezüglich so oder so bemerkenswert genug, um dieser Liste würdig zu sein.

Silksong bietet wieder melancholische Käfer-Fantasy. Dabei überzeugte beim ersten Spiel bereits der wunderhübsche märchenhafte Grafikstil, aber auch die lohnenswerte Erkundung im Metroidvania-Stil. Wer eine besonders liebevoll designte Welt sucht, wird hier fündig. Wir drücken alle verfügbaren Daumen, dass Silksong 2023 endlich erscheint.

Zelda: Tears of the Kingdom

Erscheinungsdatum: 12. Mai 2023

12. Mai 2023 Plattformen: Switch

Switch Genre: Action-Adventure

Mit Tears of the Kingdom ist es ein bisschen ähnlich wie mit Silksong: Dadurch, dass wir bereits den Vorgänger kennen, verliert die ähnliche Welt ein wenig an Originalität, trotzdem darf der Titel in dieser Liste einfach nicht fehlen.

Das neue Zelda bringt wieder eine wunderschöne Open World mit stimmigem Grafikstil auf die Switch. Die Welt von Breath of the Wild begeisterte Fans aber nicht nur optisch, sondern auch aufgrund ihrer vielen Möglichkeiten und Geheimnisse. Das Erkunden lohnt sich einfach und wir hoffen, dass das auch in Tears of the Kingdom so sein wird.

The Plucky Squire

Erscheinungsdatum: 2023

2023 Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch

PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Genre: Action-Adventure

The Plucky Squire ist bisher ein Geheimtipp, darf aber in dieser Liste auf keinen Fall fehlen, weil es einen sehr coolen Twist in Sachen Spielwelt mitbringt. Wir wechseln hier nämlich von einer 2D-Bilderbuchwelt in ein 3D-Setting - und beides sieht einfach umwerfend hübsch aus.

Bilderbuchwelt ist hier übrigens ganz wörtlich gemeint, denn Held Jot kommt tatsächlich aus einem solchen Band, wird dann aber von seinem Widersacher herausgekickt und landet in der echten Welt, in einem Kinderzimmer. Wir sind wirklich gespannt auf dieses kreative Action-Adventure von Publisher Devolver Digital, die immer wieder spannende kleine Spiele in ihrem Lineup haben. Hier geht's zu Spielevorstellung.