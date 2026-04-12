Stardew Valley-Fan geht in die Schädelhöhle und denkt "Hoffentlich verliere ich nichts Wichtiges", geht K.O. und verliert alles Wichtige

Eine Spielerin hätte einen Haufen Krempel verlieren können, aber das Spiel hatte andere Pläne.

Stardew Valley ist zwar im Wesentlichen ein sehr ruhiges und verzeihendes Spiel, aber hin und wieder kann es im Sternentautal trotzdem ziemlich erbarmungslos zugehen. Diese Lektion lernte nun eine Spielerin bei einem Besuch der Mine – der in Harveys Krankenhaus endete.

"Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit?"

Userin pxmppt postete ihr glückloses Schicksal zusammen mit einem Foto auf Reddit. Darauf ist zu sehen, dass ihr ein Missgeschick gegen die Monster des Tals teuer zu stehen kam. Wie üblich verlor sie durch das K.O. einige Items und in diesem Fall bedeutet es, "adieu" zu 51 Iridium-Erzbrocken, zwei Prismatischen Scheiben und zwei Diamanten zu sagen. All das hatte einen Gesamtwert von stattlichen 10.600 Gold.

1:01 Diese düstere Bauernhof-Sim ist wie Stardew Valley, aber ihr werdet an einen grauenvollen Ort entführt und müsst überleben

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Welche Gegenstände im Krankenhaus aus dem Rucksack verschwinden, wird vom Spiel zufällig ausgewürfelt. Laut eigener Aussage war der Rest des Inventars “voll mit Müll”. Die genannten Schätze seien die drei wertvollsten Ressourcen gewesen.

Passiert ist das Ungeschick irgendwo zwischen Ebene 30 und 40 der Schädelhöhle. Zu Beginn lief es auch noch richtig gut, aber eine fiese Fledermaus konnte von hinten den fatalen Treffer landen, wie die Abenteurerin in den Kommentaren berichtet.

Wünsche wie "hoffentlich verliere ich nichts Wichtiges" oder die nachträgliche Klage "WIE HOCH WAR DIE WAHRSCHEINLICHKEIT" wurden zwar von der Unglücklichen ausgesprochen, verhallten aber ungehört in der Bedeutungslosigkeit.

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Von der Community gibt es viel Mitleid für den unwahrscheinlichen Verlust. “Ich würde nach sowas einfach neustarten, auch wenn ich die Items dann nicht zurückkriege”, schreibt etwa jemand über den Frust, der in so einer Situation entstehen kann.

Dieser Gedanke kam auch pxmppt, wie sie berichtet, allerdings hätte sie beim Wiederholen des Tages auch ihre 20 Kühe noch einmal per Hand melken müssen – und so viel Aufwand ist natürlich ein Hindernis, auch wenn die verlorenen Ressourcen erstmal weh tun.

Alles verloren – kann ich etwas dagegen tun?

Ja! Entwickler ConcernedApe zeigt sich beim Design seiner Farming-Sim rücksichtsvoll und hat deswegen eine Möglichkeit ins Spiel gebaut, wie ihr verlorene Items wieder zurückbekommen könnt. Zumindest in begrenztem Maß.

Falls es euch in den Minen, dem Steinbruch, der Schädelhöhle oder dem Vulkan aus den Latschen haut, könnt ihr danach zu Marlon gehen. Den Mann mit der Augenklappe findet ihr in der Abenteurergilde, östlich des Minen-Eingangs.

Wenn ihr mit ihm sprecht, verkauft er euch die verlorenen Gegenstände – allerdings immer nur einen. Der Preis entspricht dem Betrag, den ihr für das entsprechende Item in der Verkaufskiste bekommen würdet.

Ihr könnt euch damit auch einigermaßen Zeit lassen, denn die hinterlegten Items bei Marlon werden erst aktualisiert, wenn ihr das nächste Mal K.O. geht.

Im Fall von pxmppt wären wohl die zwei Prismatischen Scheiben die beste Wahl, da sie zu den seltensten Items im ganzen Spiel gehören.

Was war in eurem Fall das ärgerlichste Item, das ihr in Stardew Valley durch ein K.O. verloren habt?