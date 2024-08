Stardew Valley-Fan löst Schleimplage in Pelikan Stadt aus und zerstört das ganze Spiel: ‘Was habe ich getan?‘

Auf Reddit züchtet ein Fan wie besessen Schleime in Pelikan Stadt, bis sie sein Dorf überrennen und für Lags im Spiel sorgen. (Bild: Reddit / sadlittlejourno)

Obwohl das Feature schon seit Jahren möglich ist, sind Stardew-Valley-Fans immer wieder erstaunt darüber, dass Schleime sich auch außerhalb von der Farm oder den Minen aufhalten können. Kollegin Samara hat bereits darüber berichtet, wie ihr Schleime nach Pelikan Stadt bekommt:

Hilfe! Schleime überrennen Pelikan Stadt

Reddit-User sadlittlejourno teilt einen Screenshot des eigenen In-game Dorfes, das mittlerweile voller Schleime ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Durch den Titel des Beitrags erfahren wir, dass sadlittlejourno aus Versehen das eigene Dorf mit Schleimen verseucht hat, weil sich die süßen Monster nun endlos reproduzieren. Die eigenen Schlachtungsversuche bleiben erfolglos.

Das größte Problem sind jedoch nicht die Schleime per se, weil diese nur harmlos herumhüpfen und alle Dorfbewohner*innen fröhlich grüßen. Das Problem findet sich vielmehr in ihrer Masse und in der Wirkung, die diese auf den Laptop von sadlittlejourno hat: Sobald sadlittlejourno Pelikan Stadt betritt, ruckelt das Spiel nun wie verrückt.

Wie kam es überhaupt dazu? sadlittlejourno berichtet, dass er oder sie die Schleime niedlich fand, weil sie mit den Dorfbewohner*innen sprechen. Danach sei sadlittlejourno beim Schleime-Züchten etwas zu weit gegangen und hat tagelang Schleim-Eier ausgebrütet – das alles ohne das Wissen, dass Schleime sich von selbst reproduzieren können. Den Rest könnt ihr auf dem Bild sehen.

Wenn ihr euch anstelle von Schleimen lieber mit prähistorischen Tieren beschäftigen wollt, dann könnte Roots of Pacha etwas für euch sein. Zufälligerweise hat das gerade auch ein neues, kostenloses Update bekommen:

0:54 Geniale Stardew Valley-Alternative erhält großes Gratis-Update mit Neuerungen bei Kindern und Tieren

Autoplay

Das sagt die Community dazu

In den Kommentaren erfahren wir schnell, wie ihr die Schleime ins Dorf bekommt. Wenn ihr einen Schleim-Inkubator in Pelikan Stadt platziert und mit Schleimen befüllt, dann bewegen sich die runden Monster irgendwann fröhlich draußen herum.

Ansonsten reagiert die Community amüsiert über das Bild vor ihren Augen. Dafür möchten wir abschließend aromaladyhailey zitieren: „Das ist pures Chaos und ich liebe es.“

Wusstet ihr, dass ihr Schleime nach Pelikan Stadt bringen könnt?