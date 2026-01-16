Stardew Valley-Fan findet Waffe mit richtig krassen Stats und Community liefert Erklärung dazu - "Die Waffenstatistiken im Spiel sind seltsam"

Bei Stardew Valley denken die allermeisten vermutlich vor allem an süße Bauernhoftiere und entspannte Feldarbeit. Der Indie-Hit von 2016 bietet aber auch richtige Dungeons und ein ganzes Waffensystem. Gerade bei den Verzauberungen gibt es ein paar Besonderheiten.
Mächtiger Zwergenhammer mit Höchstgeschwindigkeit
Wem das beschauliche Landleben in Stardew Valley auf Dauer zu eintönig wird, kann sich in die verschiedenen Dungeons im Spiel wagen, Monster verkloppen und nach Schätzen suchen. Es gibt auch verschiedene Waffen und sogar Verzauberungen.
Wie so oft kommen die Verzauberungen auch in Stardew Valley mit einem Glücksfaktor daher. Es gibt verschiedene Effekte, die zufällig gewählt werden. Auch die Intensität mancher Effekte hängt vom Zufall ab.
Der Reddit-User "Myrandall" staunte nicht schlecht, als er seinen Zwergenhammer verzauberte und plötzlich einen Speed-Bonus von "+9" erlangte. Eigentlich sollte das allerdings überhaupt nicht möglich sein, weshalb er sich an das Stardew Valley-Subreddit wendet:
Link zum Reddit-Inhalt
Der Grund für sein Erstaunen: Pro Level wird die Zeit, die ein einzelner Angriff benötigt, um 10 Prozent verkürzt. Ein Speed-Bonus von "+9" bedeutet also, dass man deutlich schneller und dadurch häufiger zuschlagen kann. Eigentlich ist der Maximalwert der Verzauberung aber "+4", wie etwa das Stardew Valley Wiki schreibt.
In den Kommentaren unter dem Post gibt es glücklicherweise einige User, die die ganze Verzauberungs-Thematik ein bisschen erklären können. Die Stats funktionieren je nach Waffe nämlich etwas unterschiedlich.
Eine Waffe kann demnach eine Maximalgeschwindigkeit von "+4" haben. Was in diesem Fall der Wert "0" ist, ist allerdings nicht ganz klar. Hämmer sind im Vergleich zu anderen Waffen von Haus aus deutlich langsamer.
Man muss also davon ausgehen, dass der Zwergenhammer ursprünglich nicht "0"-Geschwindigkeit hatte, sondern einen negativen Wert. Aus diesem Grund ist es sogar möglich, einen Bonus von bis zu "+12" zu erreichen.
Dieses "+12" entspricht dann der Maximalgeschwindigkeit, ist also genauso schnell wie "+4" etwa bei Schwertern oder Dolchen. Bei denen ist "+4" nämlich tatsächlich die Obergrenze. Höhere Werte können bei Verzauberungen nicht erreicht werden.
Habt ihr die Verzauberungen in Stardew Valley auch vorher schon verstanden?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.