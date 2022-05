Für WWE-Legende Stone Cold Steve Austin ist Breath of the Wild das beste Zelda aller Zeiten

Manch einer unter euch mag einen Geheimfavoriten haben, doch für viele Jahre galt Zelda: Ocarina of Time als der beste Teil der Reihe. Bis Nintendo 19 Jahre später mit Zelda: Breath of the Wild einen weiteren würdigen Anwärter auf den Thron veröffentlichte. Seitdem stellen sich viele die Frage: Was ist besser – der Klassiker oder der neueste Serienteil? Jetzt mischt sich überraschend einer der bekanntesten Wrestler aller Zeiten in die Diskussion ein.

Früher ging es um Gürtel, heute um Videospiele

"Stone Cold" Steve Austin ist eines der populärsten Gesichter aus der goldenen Zeit der WWE – und der 57-jährige ist noch erstaunlich gut in Form. Aber anstatt in den Ring, zieht es Austin inzwischen eher vor ein Mikrofon, denn der ehemalige Wrestler hat einen eigenen Podcast.

In der Vorschau der kommende Folge von "The Broken Skull" sehen wir eine interessante Auseinandersetzung zwischen Steve Austin und seinem ehemaligen Kollegen Cody Rhodes. Es geht um die Frage, welches Zelda-Spiel das Beste aller Zeiten sei. "Ocarina of Time, ganz klar", antwortet Rhodes, doch damit ist Austin nicht einverstanden: "Breath of the Wild", sagt er mit einem Kopfschütteln und einer resoluten Geste.

Es ist schön zu sehen, dass sich die ehemaligen Konkurrenten jetzt mit Worten beharken anstatt mit Clotheslines und Powerbombs. Andererseits wäre es sicher interessant, wenn die beiden noch einmal in den Ring steigen würden, um die Zelda-Frage im Link-Cosplay ein für allemal zu klären.

Eine Frage der Generation? "Das beste Zelda" gibt es vermutlich gar nicht, denn wir bei vielem handelt es sich um persönlichen Geschmack. Für viele etwas ältere Gamer, die Ocarina of Time zum Launch gespielt haben, wird es wohl für immer die Nummer 1 bleiben. Die jüngere Generation kann mit den teilweise veralteten Mechaniken und dem gesamten Spielaufbau vielleicht nicht mehr ganz so viel anfangen und bevorzugt zum Großteil vermutlich Breath of the Wild. Oder was meint ihr?

Egal ob ihr auf der Seite Ocarina of Time oder Breath of the Wild steht, vielleicht wird der nächste Teil ja noch besser als die beiden Titel. Leider müssen wir uns noch bis 2023 gedulden, bis wir den Breath of the Wild-Nachfolger, der eventuell den Namen Breath of Duality tragen könnte, spielen dürfen.

Der Reveal-Trailer zu BotW 2 zeigt erstes Gameplay:

Wenn ihr noch in diesem Jahr einen Zelda-Fix benötigt, könnt ihr euch wahrscheinlich an The Wind Waker HD und Twilight Princess HD auf der Switch versuchen, die vermutlich als Lückenfüller dienen werden, eventuell sogar im Bundle. Offiziell ist das aber noch nicht.

