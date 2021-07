PS5 könnte weitere Director's Cut-Version bekommen und The Last of Us 2 ist unser Favorit

Sonys neuer Weg, um PS4-Exklusivspiele gewinnbringend auf die PS5 zu bringen, hört auf den Namen "Director's Cut". Der Begriff aus der Filmbranche tauchte erstmals während des Summer Game Fest im Zuge der Special Edition von Death Stranding für die neue Konsole auf, zuletzt beim Open World-Hit Ghost of Tsushima.

Doch nach einem Tweet von Hermen Hulst, Head of der PlayStation Studios, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass es das mit den beiden Spielen noch nicht gewesen ist.

Ein PS5-Director's Cut zu The Last of Us 2 wäre logisch

Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist die nach aktuellen PS4-Exclusives, die ebenfalls in Form eines Director's Cuts auf die PS5 gelangen könnten. Und bei genauerer Überlegung würde sich ein Spiel perfekt für solch eine verbesserte Version anbieten: The Last of Us Part 2. Doch ein Schritt zurück, was muss eine solche Version denn laut Hulst bieten?

"Unsere Director's Cut-Releases werden alle neue Inhalte bieten und zudem die verbesserte Hardware der PS5 wirksam einsetzen. "

Technische Upgrades sind keine Director's Cut-Versionen: Wie wir es im Fall von Ghost of Tsushima bereits wissen – hier dürfen wir eine neue Insel erkunden – wird auch inhaltlich Neues geboten. Schlicht die Auflösung und Framerate anpassen, reicht nach dieser Definition nicht aus. Auch bei Filmen wird in aller Regel der Inhalt ergänzt.

Denken wir jetzt an The Last of Us 2, kommen sofort Gedanken an den noch ausstehenden Multiplayer aka "Fractions 2" hoch. Zwar ist auch eine Story-Erweiterung nach wie vor nicht ausgeschlossen, jedoch unwahrscheinlicher.

Wollt ihr mehr über die Gerüchtelage rund um Naughty Dog wissen, hat Kollegin Linda alles Wissenswerte für euch zusammengefasst:

Was ist mit God of War 2. Horizon & Co?

Dass wir zukünftig auch abseits von The Last of Us 2 weitere PS4-Exclusives als Director's Cut erleben werden, das darf zumindest angezweifelt werden. Nehmen wir prominente Beispiele wie God of War oder ein Horizon Zero Dawn, so ergeben sich nämlich offensichtliche "Probleme": die bereits angekündigten Fortsetzungen.

Es ist unwahrscheinlich, dass Cory Barlog und sein Team vor Veröffentlichung von God of War 2 noch inhaltliche Ergänzungen für den Erstling bieten werdem. Gleiches gilt für Guerrilla mit Horizon Forbidden West. Und so sehr wir es uns wünschen, mehr zu Bloodborne werden wir ebenfalls eher nicht bekommen.

Mehr auf der State of Play im Juli?

Bereits seit Wochen geistern Gerüchte um ein kommendes PlayStation-Event durch das Netz, das Anfang Juli stattfinden soll. Warum eine Ankündigung schon morgen erfolgen könnte, erfahrt ihr hier.

Neben ersten Infos zu God of War 2 ist es sehr wahrscheinlich, dass wir hier noch mehr über das Thema Director's Cut erfahren werden. Vielleicht gibt es dann auch endlich mal ein Update zum versprochenen Standalone-Multiplayer von The Last of Us 2.

Rechnet ihr mit einer Director's Cut-Version zu The Last of Us 2? Falls ja, welche Inhalte erwartet ihr?