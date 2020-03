Der Release von The Last of Us 2 kommt mit großen Schritten auf uns zu. Bevor wir uns ab 29. Mai 2020 selbst vom PS4-Spiel überzeugen lassen können, habe ich nochmals einen Blick auf die bisher veröffentlichten Gameplay-Trailer und insTloU-Subreddit geworfen und all die kleinen Details aufgelistet, die euch selbst womöglich bisher entgangen sind. Kollege Kai konnte das Sequel außerdem bereits im September 2019 anspielen und hat ebenfalls ein paar coole Fakten mitgebracht.

Kennt ihr schon diese Details zu The Last of Us 2?

Allgemeine Details zu Kampf und Stealth:

Wenn eine Nahkampf-Waffe eines Gegners größer und mächtiger ist als die eigene, kann dieser offenbar unsere Angriffe blocken

Der Lauschmodus aus dem Vorgänger kehrt zurück: Ellie kann Feinde via Knopfdruck orten

Wenn Ellie von einem Pfeil getroffen wird, kann sie ihn mit R1 herausziehen. Tut sie das nicht, wird ihre Lauschmodus-Fähigkeit eingeschränkt und ihre Zielfähigkeit verringert sich

Stealth ist "analog": Wir sind niemals komplett verborgen; Wie versteckt wir sind, hängt unter anderem von der Höhe des Grases ab

Es gibt eine Ausweich-Taste

Unsere menschlichen Feinde nennen sich jetzt beim Namen und rufen sich gegenseitig

Besiegen wir einen Feind, schaut er schmerzerfüllt. So sollen Gegner menschlicher wirken

Hunde wittern uns auch aus der Entfernung und folgen unserer Spur. Diese Duftspur können wir allerdings auch per Tastendruck sichtbar machen und die schnüffelnden Hunden so in einen Hinterhalt locken

Töten wir einen feindlichen Hund, trauert der Besitzer um sein Tier

Neben den Stealth-Angriffen gibt es auch die Möglichkeit, Gegner zu "betäuben", sie also mit einem gezielten Schuss auf den Unterschenkel in die Knie zu zwingen, und dann im Nahkampf zuzustechen. So sparen wir Munition

TloU 2 setzt auf ein "traversal animation system" oder auch "Motion Matching": Anstatt einfach eine vorgefertigte Animation abzuspielen, simuliert das Spiel Bewegungen dynamisch und passt sie an die jeweilige Situation an

Details zu Crafting:

Wir können uns Schalldämpfer craften, die bei mehrmaligem Schießen zerstört werden (ähnlich wie in Days Gone)

Die Rauchbombe aus dem ersten Teil kehrt offenbar zurück

wir können verschiedene Pfeiltypen herstellen, unter anderem Explosiv-Pfeile

Durch das Craften sammeln wir Erfahrung, wodurch wir immer wieder bestimmte Fähigkeiten upgraden können (z.B. "Crafte zwei Molotow-Cocktails aus den Zutaten für einen")

Bestimmte Komponenten können wir "on the fly" zu Verbandszeug oder Molotow-Cocktails craften, während wir Schrott brauchen, um an Werkbänken unsere Waffen mit Upgrades zu versehen

Auch beim Craften an der Werkbank setzt TloU 2 auf realistische Animationen mit Liebe zum Detail: Ellie nimmt die Waffe in die Hand, wischt sie ab, dreht sie, schaltet sogar den Schalter der Steckdosenleiste an und aus

Details zum Skilltree:

Der Skilltree ist komplexer als im Vorgänger: In den Zweigen Suvival, Crafting und Stealth "basteln" wir uns unsere eigene Ellie basierend auf unserem gewünschten Spielstil zusammen

Skills erhalten wir unter anderem von Magazinen, die wir finden können

Sonstige Details & Fun Facts:

Ellie trägt im Gameplay-Trailer von September 2019 eine Gasmaske, obwohl sie die eigentlich nicht braucht, weil sie gegen Pilzsporen immun ist

Ellies Turnschuhe sind diesmal echten Converse-All Stars nachempfunden, offenbar hat Naughty Dog entsprechende Lizenzen erworben

Wir feiern ein Wiedersehen mit Weston's Pharmacy, einer Apotheke-Kette aus dem Vorgänger. Diese hat sogar einen echten Twitter-Account, der damals zu Promo-Zwecken hochgezogen wurde

Das Spiel simuliert sowohl für Ellie als auch ihre Feinde einen eigenen Herzschlag, woran bestimmt wird, wie viele Atemgeräusche ein Charakter macht

Ellie nutzt die Unterseite ihres Klappmessers, um Scheiben einzuschlagen

Ellie hat zwar einen neuen Rucksack, aber einen alten Pin behalten. Zudem besitzt sie ein Spaceshuttle-Pin, eine Anspielung auf ihren Wunsch, gerne ins All zu fliegen

Welche Gameplay-Trailer gibt es zu The Last of Us 2?

Aktuell gibt es zwei Trailer zu The Last of Us Part 2 mit ausführlichem Gameplay-Material. Außerdem liefern sie einen Vorgeschmack auf die Story.

Der Trailer von September 2019 zeigt einen Gameplay-Zusammenschnitt:

Der Trailer von der E3 2018 liefert umfangreiches Gameplay-Material:

Tipp: Auf Youtube könnt ihr euch viereinhalb Minuten langes "Raw-Gameplay" zu The Last of Us 2 anschauen, komplett ohne Kommentar.

Wie spielt sich TloU 2?- Unser Anspiel-Fazit

Wie eingangs erwähnt konnte Kai von GamePro The Last of Us 2 im September 2019 im Rahmen eines Media-Events ausprobieren. In unserer großen Preview zu The Last of Us 2 verraten wir euch unsere (größtenteils sehr positiven) Anspiel-Eindrücke.

Was euch generell in Sachen Gameplay (und Story) erwartet, findet ihr in meiner großen Übersicht:

Wann ist der Release? Am 29. Mai 2020 für PS4. Aufgrund der Corona-Krise besteht natürlich die Möglichkeit einer Verschiebung. In einem Statement vom 27. März 2020 bekräftigt Sony, dass vorerst alles wie geplant laufen soll. Ob das so bleibt, kann der Publisher aber nicht einmal selbst sagen. Dafür sind zu viele Länder in den Ablauf verwickelt, die aktuell mit dem Virus zu kämpfen haben.