The Last of Us 2: Liste aller Songs - von True Faith bis Take on Me

Musik ist ein Leitmotiv in The Last of Us Part 2. Neben dem OST von Gustavo Santaolalla setzt Naughty Dogs PS4-Blockbuster auf eine Reihe kommerzieller Songs, die im Spiel sowie in den Trailern laufen. Wir haben alle in eine Liste gepackt.

Achtung, hierbei erwarten euch Spoiler.

True Faith - Das Lied aus dem TV-Trailer

Künstler: Lotte Kestner (Cover), New Order (Original)

Lotte Kestner (Cover), New Order (Original) Spotify-Link zum Cover

Youtube-Link zum Cover

Während sich Ellie im Cinematic-TV-Trailer durch die postapokalyptische Welt schlägt, läuft im Hintergrund eine Akustik-Version des Songs "True Faith"von Lotte Kestner. Das Lied schlug Wellen, weil sich Naughty Dog zunächst ohne Erwähnung der Künstlerin daran bediente. Später entschuldigten sich die Macher bei Lotte Kestner. In der Videobeschreibung auf YouTube verweist der Trailer nun auf die Musikerin.

Future Days - Joels und Ellies gemeinsamer Song

Das Gitarrespielen verbindet Joel und Ellie als gemeinsames Hobby miteinander. Im Laufe des Spiels greift die Protagonistin immer wieder zum Instrument und stimmt Pearl Jams Future Days (zukünftige Tage) an, um sich an gemeinsame Erlebnisse mit ihrem Ziehvater zurückzuerinnern.

Take on Me - Ellie's Akustik-Cover des a-ha-Songs

So findet ihr die geheime Cutscene: Wenn ihr im Zentrum Seattles den "Valiant Music Shop" besucht, ein rein optionales Musik-Geschäft, dann hebt Ellie drinnen eine Gitarre auf und spielt eine Akustik-Version von a-has Take on Me. Hier unser Guide zum Fundort der geheimen Cutscene.

Through the Valley - Ellies Akustik-Cover aus dem ersten Trailer

Im allerersten Teaser-Trailer zu The Last of Us 2 gibt Ellie ein Akustik-Cover von Shawn James' Through the Valley zum Besten. Später erklären die Macher, dass diese Szene so allerdings nicht im Spiel auftreten wird. Im Prolog der finalen Version von TloU 2 hört die junge Ellie den Song über ihren Walkman, kurz bevor Joel in ihr Zimmer kommt und ihr eine Gitarre schenkt.

Ecstasy - Ellies und Dinas gemeinsamer Song

Dieser Song wird gespielt, wenn Ellie und Dina auf der Feier in Jackson gemeinsam tanzen.

Weitere Songs aus The Last of Us Part 2

Hydrogen - Moon - Ein Stück aus dem Hotline Miami-Soundtrack. Wir hören es, wenn Ellie die PS Vita spielende WLF-Soldatin Whitney hinterrücks bedroht

- Ein Stück aus dem Hotline Miami-Soundtrack. Wir hören es, wenn Ellie die PS Vita spielende WLF-Soldatin Whitney hinterrücks bedroht It Was a Good Day - Ice Cube - Das Lied wird abgespielt, wenn Ellie im Krankenhaus auf dem Weg zu Nora durch einen Schacht krabbelt

- Das Lied wird abgespielt, wenn Ellie im Krankenhaus auf dem Weg zu Nora durch einen Schacht krabbelt Little Sadie - Crooked Still - Dieser Song wird zu Beginn auf der Party in Jackson gespielt

- Dieser Song wird zu Beginn auf der Party in Jackson gespielt Young Men Dead - The Black Angel s - Song, den die Rattlers in Santa Barbara aufdrehen

s - Song, den die Rattlers in Santa Barbara aufdrehen Wayfaring Stranger - Ashley Johnson, Troy Baker - Das Johnny Cash-Cover der beiden Hauptdarsteller, das im Abspann läuft

The Last of Us 2 ist seit 19. Juni 2020 exklusiv für PS4 erhältlich.

Verratet uns sehr gerne in den Kommentaren, was euer Lieblingssong aus The Last of Us Part 2 ist. Außerdem: Wie wichtig ist euch Musik in Videospielen im Allgemeinen?