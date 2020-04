The Last of Us 2 - Amazon könnte neuen Release-Termin geleakt haben

Vor wenigen Tagen verkündete Sony, dass sich der Release von The Last of Us Part 2 aufgrund des Corona-Virus auf unbestimmte Zeit verschiebt, einen neuen Termin hat der Publisher bislang nicht offiziell bestätigt. Ein Listing von Amazon gibt nun aber Grund zur Hoffnung: Startet Ellies zweites Abenteuer schon im Juni? (via Game Rant).

Diesen Release-Termin listet nun Amazon

Angeblich erscheint The Last of Us 2 laut Händler am 26. Juni 2020.

Ursprünglich sollte das Survival-Action-Adventure am 29. Mai in den Läden stehen. Der von Amazon angegebene Termin wäre nicht einmal ein Monat später, womit das Spiel eher erscheinen könnte, als so mancher Fan vermutet. Dennoch solltet ihr die Angabe mit höchster Vorsicht genießen.

Wie wahrscheinlich ist das?

Sony-Fans wissen, dass am 26. Juni 2020 eigentlich Ghost of Tsushima aufschlagen soll. Dass sowohl Sucker Punchs PS4-exklusives Samurai-Spiel als auch The Last of Us 2 am selben Tag erscheinen, halten wir für unwahrscheinlich, schlicht weil diese Entscheidung unwirtschaftlich für Sony wäre.

Naughty Dog, allen voran Director Neil Druckmann, wird derweil nicht müde zu betonen, dass man The Last of Us 2 so schnell wie möglich auf den Markt bringen wolle.

Ein mögliches Szenario daher: The Last of Us 2 nimmt den Release-Slot von Ghost of Tsushima am 26. Juni 2020 ein und letzteres wird wiederum einige Wochen nach hinten verschoben.

Andererseits hat Sony kurz nach der Verschiebung von TloU 2 betont, dass sich am Release-Termin von Ghost of Tsushima nichts ändern soll. Dieses Statement liegt allerdings schon wieder mehrere Tage zurück und vielleicht wurde mittlerweile eine andere, schnelle Entscheidung getroffen, die die Corona-Krise nun einmal erzwingt. Aber das ist nur Spekulation.

1 0 Mehr zum Thema The Last of Us 2 - 25 irre Gameplay-Details, die euch entgangen sind

Bei dem Datum auf Amazon könnte es sich schlicht aber auch um einen Platzhalter handeln. Das müssen wir bei derartigen Listings ohnehin immer bedenken. Nichtsdestotrotz: Für ganz unwahrscheinlich halten wir das angegebene Datum für The Last of Us 2 auf Amazon nicht.

The Last of Us Part 2 - Neue Screenshots ansehen

Hier noch einmal der Hinweis: Bedenkt, dass es sich hierbei um keine offizielle Info handelt. GamePro hat die PR-Abteilung von Sony um ein Statement gebeten.

The Last of Us 2 wird exklusiv für PlayStation 4 erscheinen. Alle Infos zu Story, Gameplay und mehr findet ihr in unserer großen Übersicht.