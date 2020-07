The Last of Us 2: Relikt der Weisen - Fundort des seltsamen Artefakts

The Last of Us 2 lässt uns eine Reihe versteckter Trophäen freischalten. Eine davon trägt den Titel "Relikt der Weisen" (Relic of the Sages) und erfordert von euch, dass ihr ein seltsames Artefakt findet. Wir helfen euch auf die Sprünge und zeigen euch den genauen Fundort und was sich dahinter verbirgt.

In diesem Kapitel findet ihr das Relikt der Weisen/Relic of the Sages

Seattle Tag 1 (mit Abby) - Feindliches Gebiet

Ihr müsst also schon rund 12 bis 15 Stunden in der Story des Action-Adventures fortgeschritten sein, um das Artefakt aufklauben zu können. Ihr wollt wissen, wie weit ihr seid? Hier findet ihr GamePros komplette Kapitelübersicht zu The Last of Us 2.

Seltsames Artefakt finden - Schritt für Schritt

Kapitel "Feindliches Gebiet": Ihr befindet euch mit Abby in Chinatown. Geht die Gasse hinunter und betretet den letzten Laden links.

Nehmt die Treppe nach oben und krabbelt durch den Spalt unten in der Tür in den Raum. Ihr drehen zwei Clicker ihre Runden. Erledigt sie oder ignoriert sie.

Begebt euch auf die linke Seite des Raumes und springt auf den Balkon auf die andere Seite.

Dreht euch nach links und geht in den Raum rechts. Hier findet ihr auf einem Schreibtisch das Relikt. Herzlichen Glückwunsch!

Das untere Video von PowerPys führt euch noch einmal Schritt für Schritt vor Augen, wo ihr das Artefakt findet:

Habt ihr das seltsame Artefakt schon gefunden? Was haltet ihr von derartigen Eastereggs?