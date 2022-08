Der Trailer zur The Last of Us-Serie ist laut Leak schon fertig und könnte im September kommen

Die Dreharbeiten zur The Last of Us-Serie von HBO sind inzwischen abgeschlossen und die Nachproduktion läuft auf Hochtouren. Da die Ausstrahlung in wenigen Monaten an den Start gehen soll, wird es so langsam Zeit für den ersten Trailer. Dieser ist laut einem angeblichen Mitarbeiter des Fernsehsenders bereits abgedreht und wurde Teilen der Angestellten vorgeführt. Netterweise gibt der Leak auch gleich einen kleinen Einblick in die Inhalte des Videos.

The Last of Us-Leak verrät Inhalt des Trailers

Das steckt angeblich im ersten TloU-Trailer: Keine Sorge, ins Detail geht die Beschreibung nicht. Stattdessen spricht die Quelle auf der Metaebene über das Gesehene. Hier die wichtigsten Informationen zu dem (circa) 2:30 Minuten langen Clip (via Twitter):

Pedro Pascal sieht aus wie Joel und hört sich auch so an (stellt euch den „Mandalorian mit Südstaatenakzent“ vor)

Auch Bella Ramsey versprüht ordentlich „Ellie-Vibes“

Viele der Szenen sehen aus, als seien sie 1:1 dem Spiel entnommen

Es gibt aber auch komplett neue Szenen

Als Fan des Spiels von Naughty Dog freut sich der Leaker unheimlich auf die Serie

Hier findet ihr noch einmal alle Infos zur Produktion in der Übersicht:

Wann bekommen wir den Clip zu sehen? Alles schön und gut, aber natürlich wollen Fans das Video selbst begutachten. Und das könnt ihr eventuell auch bald, denn die Vermutung liegt nahe, dass HBO uns mit dem Trailer den diesjährigen The Last of Us-Day versüßen wird (das hält auch der Leaker für wahrscheinlich). Dieser findet jedes Jahr am 26. September statt und steht in der Lore für den Ausbruch der Pilz-Pandemie. Ein Hinweis darauf, dass es vermutlich so kommen könnte, ist das erste offizielle Bild zur Serie, das 2021 ebenfalls an diesem Datum geteilt wurde.

Weitere News zum Thema:

So lange dauert es noch bis zur Ausstrahlung: In einem Interview mit dem Hollywood Reporter gab HBOs Chief-Content-Officer Casey Bloys zuletzt ein kleines Update zum Stand der Produktion von The Last of Us. Ein genaues Datum für den Serienstart nannte Bloys zwar nicht, doch zumindest kennen wir jetzt das ungefähre Ziel: Anfang 2023 ist Stand jetzt angepeilt, was jedoch alles von Januar bis April des kommenden Jahres bedeuten kann. Der Trailer könnte im September jedoch Aufschluss über den konkreten Termin geben.

Was haltet ihr von den neuen Informationen zur The Last of Us-Serie?