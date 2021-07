The Last of Us: Erstes Bild vom Set zeigt glückliche Miller-Familie, kurz vor der Katastrophe

In dieser Woche starteten die Dreharbeiten der HBO-Serie zu The Last of Us. Auch wenn sich die Produzenten Zeit lassen wollen und wir also noch eine ganze Weile bis zum Serienstart warten müssen, ist es doch schön zu sehen, dass die Arbeiten voran gehen. Dank Gabriel Luna haben wir jetzt auch ein Bild vom Drehort, und es zeigt wohl eine Szene, die wir bereits aus dem Spiel kennen.

Die verheerende Flucht im Auto: Gabriel Luna spielt bekanntlich Tommy. Auf dem Foto sehen wir ihn gemeinsam mit seinem Bruder Joel aka Pedro Pascal (bekannt aus Game of Thrones und The Mandalorian) und seiner Nichte Sarah, Joels Tochter. Diese wird von Nico Parker gespielt, die ihr vielleicht aus dem Disney-Film Dumbo kennt. So weit, so bekannt. Besonders interessant ist aber, dass die drei Millers in einem Auto sitzen.

Achtung, es folgen Spoiler für den ersten Teil von The Last of Us!

Szene wohl aus dem Spiel übernommen

In The Last of Us von Naughty Dog erleben wir den Ausbruch der Pilz-Pandemie. Als es keinen anderen Ausweg mehr zu geben scheint, setzen sich Joel, Tommy und Sarah in ein Auto und wollen die Stadt verlassen. Leider geht das Ganze schief und sie werden von einem anderen Fahrer gerammt.

Joel schnappt sich seine Tochter und es geht zu Fuß weiter. Dann passiert das Unglück, das Joel von einem gutmütigen Vater zu einem düsteren Killer werden lässt.

Bildquelle: Instagram

Achtung, Spoilerwarnung für alle, die das Spiel nicht kennen.

Hält sich die Serie an die Vorlage? Sollte sich die Szene so abspielen wie im Videospiel, und das scheint sehr wahrscheinlich, werden wir Sarah Millar nicht lange zu sehen bekommen, denn sie wird die Flucht nicht überleben. Das Loch, dass sie in Joels Herz hinterlässt, wird später Ellie füllen, deren Rolle an Bella Ramsey (ebenfalls bekannt aus GoT) vergeben wurde. Wir sind gespannt!

Alle Informationen zur Produktion der The Last of Us-Serie, findet ihr in unserem Übersichtsartikel:

12 1 Mehr zum Thema The Last of Us-Serie von HBO: Start, Cast, Story - Alle bekannten Infos

Weitere Artikel zu The Last of Us:

Schauspielerin aus dem Spiel schafft es in die Serie

Die Besetzung einer weiteren Rolle ist bisher bekannt: Merle Dandridge wird Marlene spielen. Das Besondere daran ist, dass sie der Firefly-Anführerin bereits im Spiel ihre Stimme und ihr Aussehen lieh. Ob weitere Rollen mit den Schauspieler*innen aus dem PS3-Game besetzt werden, ist bisher nicht bekannt. Allerdings wird es sich wenn überhaupt wohl um Nebenrollen handeln, da die Verantwortlichen offensichtlich Wert darauf legen, die Serie von der Vorlage abzukoppeln.

Freut ihr euch schon auf die The Last of Us-Serie?