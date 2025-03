The Last of Us-Serie bringt endlich die Pilzsporen zurück, ohne die Season 2 gar nicht funktionieren würde

Ellies (Bella Ramsey) Reise geht in TLoU Staffel 2 bald weiter. (Bild: © HBO/Naughty Dog)

Während sich die Stars und Verantwortlichen hinter der The Last of Us-Serie auf einem SXSW-Event in Austin die Ehre gaben, hat HBO einen neuen Trailer zur zweiten Staffel veröffentlicht. Wer genau hinschaut, entdeckt eine Bedrohung, die viele schon in Staffel 1 vermisst haben und die mit Staffel 2 unausweichlich zurückkehren muss.

The Last of Us Season 2 führt endlich die gefährlichen Pilzsporen ein

In etwas mehr als einem Monat geht die TLoU-Serie in die zweite Runde. Staffel 2 erzählt die Geschichte von Ellie (Bella Ramsey) und Joel (Pedro Pascal) weiter, greift also Geschehnisse aus dem Spiel The Last of Us Part 2 auf.

Im neuen Trailer bekommen wir nun einen besseren Eindruck davon. Er zeigt uns etwa neue Charaktere wie den WLF-Anführer Isaac, aber auch Schlüsselszenen aus dem Spiel werden angedeutet.

Hier seht ihr den neuen Trailer:

2:07 The Last of Us Season 2: Neuer Serien-Trailer teast wichtige Spielszenen und neue Charaktere an

Das sind doch Pilzsporen: Der kleine Ausschnitt bei Minute 1:19 zeigt dabei nicht nur Ellie, wie sie sich einen vom Cordyceps-Pilz Infizierten ansieht. Vielmehr erkennen wir Pilzsporen im Lichtkegel ihrer Taschenlampe. Etwas, das viele Fans sehr freut und daher auf Social Media-Plattformen wie Reddit bereits die Runde macht.

Nachdem die Sporen, die in den Spielen eine wichtige Rolle spielen, in Staffel 1 nämlich durch ein Rankensystem ersetzt wurden, waren viele nicht zufrieden mit dieser Entscheidung – die unter anderem getroffen wurde, weil die Darsteller*innen sonst zu häufig Masken hätten tragen müssen. In Season 2 wird sich die Menschheit nun aber endlich auch mit den Sporen herumschlagen müssen.

Aber nicht nur die bereits genannte Szene deutet an, dass die Sporen es endlich in die Serie geschafft haben.

Achtung, es folgen Spoiler! Wer The Last of Us Part 2 (Remastered) noch nicht kennt und sich nichts zu Staffel 2 vorwegnehmen lassen will, sollte hier aufhören und den folgenden Abschnitt meiden.

Für diese Szene sind die Sporen ein Muss

Die beiden Ausschnitte bei Minute 1:31 und 1:32 sind noch ein viel stärkeres Indiz dafür, dass die Sporen endlich eine Rolle in der Serie spielen. Ohne sie würde der Kampf, der durch die Szenen angedeutet wird, nämlich nicht funktionieren – zumindest nicht so wie im Spiel.

Die Rede ist von Ellies Auseinandersetzung mit Nora. Im Spiel sieht Ellie sich gezwungen, mit ihr als Geisel in den rot beleuchteten Abgrund zu stürzen, wo allerdings massig Pilzsporen auf sie warten. Nur so kann sie der Washington Liberation Front (WLF) entkommen, zu der auch Nora gehört. Da Nora im Gegensatz zu Ellie nicht immun ist, bedeutet das zwangsweise ihr Ende, während Ellie sich die Flucht erkämpfen kann.

The Last of Us Staffel 2 startet in den USA am 13. April 2025 auf HBO. Hierzulande können wir, vermutlich ähnlich wie schon bei Staffel 1, immer am Tag darauf eine neue Folge auf WOW/Sky streamen.

Was sagt ihr zu der Rückkehr der Pilzsporen?