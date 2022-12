The Witcher 3 Next Gen-Update beseitigt nervigsten Schnellreisepunkt des Spiels

Mit dem Next Gen-Update für PS5 und Xbox Series X/S wird The Witcher 3 endlich mit technischen Standards der aktuellen Konsolengeneration versehen. Außerdem gibt es neue Inhalte wie die Rüstungen der Nilfgaard-Schrecken aus der Netflix-Serie und eine geöffnete Tür, die zuvor verschlossen war.

Daneben werden massenweise Quality of Live-Verbesserungen wie das Ausblenden der Minimap und das Pausieren in Sequenzen implementiert. Wie ein Reddit-User via Gry Online nun herausstellt, wird es sogar einen versetzten Schnellreisepunkt geben, der uns wichtige Lebenszeit spart.

Neuer Schnellreisepunkt für The Witcher 3

Worum geht es? In der bisherigen Version von The Witcher 3 war der Schnellreisepunkt der Festung Krähenfels außerhalb der Burgmauern platziert. So mussten wir jedes Mal, wenn wir Geschäfte innerhalb der Burgmauern erledigen wollten, einen weiten Weg in Kauf nehmen.

Doch diesen nervigen Punkt soll das Entwicklerteam nun gefixt haben. Statt einer Schnellreise außerhalb der Mauern landen wir nun direkt im Zentrum der Festung:

Der Punkt wird aber nicht automatisch freigeschaltet, sondern erst im Verlauf der Questreihe rund um den Blutigen Baron. Während der Quests soll ein NPC an dem Schnellreisepunkt arbeiten, indem er ein Objekt platziert und es zum „richtigen Moment“ fertigstellt. So können wir bequem direkt in den Innenhof reisen.

Was gibt es in der Festung so Besonderes? Neben den Quests, die wir in der Burgfestung erledigen können, gibt es in Krähenfels einen Rüstungsschmied und einige Gwint-Spieler*innen, denen wir wertvolle Karten abluchsen können.

Wann ist es endlich soweit? Das Next Gen-Upgrade für The Witcher 3: Wild Hunt erscheint am 14. Dezember 2022 für PS5 und Xbox Series X/S. Besitzer*innen der PS4- und Xbox One-Version erhalten das Update völlig kostenlos und können es direkt herunterladen.

Welche Schnellreisepunkte aus The Witcher 3 würdet ihr noch gerne umsetzen oder hinzufügen?