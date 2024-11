The Witcher 4-Leak enthüllt ersten neuen Charakter und wir wissen auch bereits, wer ihn spielt

Geralt übernimmt im nächsten The Witcher nicht mehr die Hauptrolle, sondern kommt anders im Spiel vor.

The Witcher 4, auch bekannt als The Witcher: Codename Polaris oder The Witcher: A New Saga begins, befindet sich seit diesem Jahr vollumfänglich in der Entwicklung. Während CD Projekt RED nach abgeschlossener Arbeit an Cyberpunk 2077 fleißig am nächsten Spiel werkeln, sind zwei Details in Form von Leaks ans Tageslicht gekommen.

Neuer Charakter im nächsten Witcher-Spiel

Während bisher klar war, dass Geralt weiterhin Teil des nächsten Witcher-Ablegers bleiben würde, wurde auch schon kommuniziert, dass er seine Hauptrolle dieses Mal abgeben muss. Nun wurde in einem Leak zwar nicht die nächste Hauptrolle bestätigt, jedoch ein anderer Charakter, der Teil des Spiels sein wird.

Und zwar hat unter anderem die verlässliche Quelle für Witcher-Informationen und Leaks Redanian Intelligence bekannt gegeben, dass im nächsten Witcher-Spiel ein Charakter namens Branko vorkommen wird. Branko wird vom britischen Schauspieler Jake Lampert verkörpert, den ihr aus Folgen von Fernsehserien wie Andor und Call the Midwife - Ruf des Lebens kennen könntet.

Von wo stammt der Leak? Der Leak könnte über die Website Spotlight ans Tageslicht gekommen sein, die Künstler*innen miteinander verbinden will und dementsprechend ihre Rollen in Werken sowie Kontaktinformationen aufführt. Ein Redditor hat auf Lamperts Profil einen Eintrag für The Witcher 4 zusammen mit seiner Rollenbeschreibung sowie der Angabe eines Zeitraums gefunden. Es ist das Jahr 2025 eingetragen, was gleich ebenfalls interessant wird.

Mehr ist über Branko zurzeit aber leider noch nicht bekannt. Es ist unklar, welche Rolle er in der Geschichte des nächsten Witcher-Spiels einnimmt und wie groß diese überhaupt ausfällt.

Veröffentlichungszeitraum 2025?!

Dass bei Lamperts Profil das Jahr 2025 für die Rolle als Branko angegeben wurde, trifft sich zufällig mit dem Veröffentlichungszeitraum, der an anderer Stelle für The Witcher 4 gesetzt wurde. Konkret ist eine Produktseite auf der GOG-App aufgetaucht, die grobe Informationen über das Spiel verrät.

Links unten könnt ihr erste Informationen zum Spiel sehen, wie das Veröffentlichungsdatum. Ob das aber wirklich so stimmt, bezweifeln wir.

Interessant ist dabei das gewählte Release-Datum vom 31. Dezember 2025. Ihr solltet euch nicht auf das konkrete Datum festlegen, sondern vielmehr auf das Jahr der Veröffentlichung, da es sich dabei mit sehr großer Wahrscheinlichkeit um einen Platzhalter handelt – falls überhaupt.

CD Projekt Red peile laut eigenen Angaben durchaus eine Veröffentlichung im nächsten Jahr an, bei den wenigen Informationen von offiziellen Quellen sind wir aber noch nicht ganz davon überzeugt. Die beiden Leaks über den neuen Charakter Branko und das Veröffentlichungsdatum auf der Produktseite machen aber durchaus Hoffnung.

