Tomodachi Life 2: Alle 16 Mii-Persönlichkeiten und wie ihr sie bekommt

Das Verhalten eurer Miis in Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden wird durch ihre Persönlichkeit bestimmt und diese Eigenschaften gibt es im Spiel.

Maximilian Franke
17.04.2026 | 12:23 Uhr

Wenn ihr in Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden einen neuen Mii erstellt, könnt ihr direkt die Persönlichkeit festlegen. Dafür verteilt ihr Werte, wie in einem Rollenspiel! Abhängig davon, wie ihr euch entscheidet, kommen andere Charaktereigenschaften dabei heraus. Welches gibt, erfahrt ihr hier.

So bestimmt ihr die Persönlichkeit eurer Miis

Ihr könnt euch vollkommen frei entscheiden, welche Charakterwerte ihr im Editor verteilt. Insgesamt müsst ihr eure Figur in fünf Kategorien zwischen 1 und 8 einteilen und beispielsweise entscheiden, wie sanft/direkt sie spricht, oder wie ruhig/lebhaft sie sich verhält. Danach verteilt das Spiel eine Persönlichkeit, basierend auf den Werten, die ihr verteilt habt.

Video starten 22:00 Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden zeigt euch die wilde Lebenssimulation mit einer eigenen Direct

Insgesamt gibt es 16 Persönlichkeiten, die wiederum den vier Oberkategorien Selbstsicher, Gelassen, Lebhaft und Zurückhaltend untergeordnet sind. Mit der folgenden Übersicht könnt ihr gezielt auf bestimmte Persönlichkeiten gehen.

Übrigens müsst ihr euch nicht den Kopf zerbrechen, wenn ihr einen neuen Mii erstellt. Alle Werte und damit auch die Persönlichkeit einer Figur lassen sich auch später im Spiel ganz einfach verändern, indem ihr jederzeit den Mii auswählt, Y drückt und "Mii bearbeiten" wählt.

Je nachdem wie ihr hier die Punkte verteilt, kommen andere Persönlichkeiten dabei heraus. Je nachdem wie ihr hier die Punkte verteilt, kommen andere Persönlichkeiten dabei heraus.

Selbstsicher

FederführendHandelt – 7
Spricht – 6
Wirkt – 5
Einstellung – 4
Charakter – 3
ZielstrebigHandelt 6
Spricht 5
Wirkt 4
Einstellung 3
Charakter 2
WillensstarkHandelt 8
Spricht 8
Wirkt 1
Einstellung 1
Charakter 1
UnabhängigHandelt 6
Spricht 5
Wirkt 2
Einstellung 3
Charakter 4

Gelassen

WarmherzigHandelt – 2
Spricht – 3
Wirkt – 4
Einstellung – 5
Charakter – 6
TräumerischHandelt 3
Spricht 4
Wirkt 5
Einstellung 6
Charakter 7
EinfühlsamHandelt 1
Spricht 1
Wirkt 8
Einstellung 8
Charakter 8
HoffnungsfrohHandelt 3
Spricht 4
Wirkt 7
Einstellung 6
Charakter 5

Lebhaft

CharmantHandelt – 4
Spricht – 5
Wirkt – 6
Einstellung – 7
Charakter – 8
AbenteuerlustigHandelt 8
Spricht 8
Wirkt 8
Einstellung 8
Charakter 8
TemperamentvollHandelt 8
Spricht 7
Wirkt 6
Einstellung 5
Charakter 4
SchwungvollHandelt 6
Spricht 6
Wirkt 6
Einstellung 6
Charakter 6

Zurückhaltend

IntrovertiertHandelt – 1
Spricht – 1
Wirkt – 1
Einstellung – 1
Charakter – 1
PerfektionistischHandelt 3
Spricht 3
Wirkt 3
Einstellung 3
Charakter 3
GeduldigHandelt 1
Spricht 2
Wirkt 3
Einstellung 4
Charakter 5
NachdenklichHandelt 5
Spricht 4
Wirkt 3
Einstellung 2
Charakter 1
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Alternativ spricht natürlich auch absolut nichts dagegen, einfach nach Bauchgefühl die Werte zu verteilen und sich dann einfach vom Ergebnis überraschen zu lassen. Immerhin basiert Tomodachi Life ohnehin von seinen absurden, unvorhergesehen Momenten, die aufgrund der verschiedenen Mii-Persönlichkeiten entstehen.

Wenn ihr eure Insel anlegt, kann es sicher außerdem lohnen möglichst viele der 16 Persönlichkeiten auf eure Mii-Bevölkerung zu verteilen – so holt ihr die meisten Möglichkeiten für witzige Begegnungen und Dialoge aus dem Spiel heraus.

Was denkt ihr: Welche Persönlichkeit bekommt euer persönlicher Mii im neuen Tomodachi Life?

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