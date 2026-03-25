Das nächste große Switch-Exclusive schon jetzt ausprobieren: Tomodachi Life überrascht mit kostenloser Demo und ihr könnt eure Fortschritte sogar ins Hauptspiel übernehmen

Das neue Tomodachi Life hat eine Demoversion veröffentlicht.

Mit Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden erscheint am 16. April eine neue Lebenssimulation für Switch und Switch 2, auf der ihr mit Mii-Charakteren jede Menge Unsinn treiben könnt. Heute wurde überraschend eine kostenlose Demo des Nintendo-Exclusives veröffentlicht, in die ihr ab sofort reinschnuppern könnt.

Das bietet die Tomodachi Life-Demo

Ihr könnt die “Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden - Willkommensversion” auf der Nintendo Switch und Switch 2 herunterladen. Besonders cool ist, dass eure Fortschritte auch in die Vollversion übernommen werden, falls ihr euch später für den Kauf des Spiels entscheiden solltet.

22:00 Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden zeigt euch die wilde Lebenssimulation mit einer eigenen Direct

Autoplay

So findet ihr die Demo:

öffnet den eShop auf eurer Switch oder Switch 2

geht zur Shop-Seite von Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden

klickt auf "Demo herunterladen"

Wenn ihr die Willkommensversion bis zum Ende durchgespielt habt, erhaltet ihr als Belohnung außerdem ein Hamsterkostüm, mit dem ihr eure Miis ausstatten könnt.

Exklusiv ist die Montur aber nicht, laut Nintendo lässt sie sich auch in der Vollversion freischalten, vermutlich aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Mit der Demo habt ihr den flauschigen Onesie sofort parat.

In der Demo könnt ihr euch bis zu drei unterschiedliche Mii-Charaktere erstellen. Es ist auch möglich, bereits bestehende Miis von eurem Nintendo-Account zu importieren.

Außerdem habt ihr Zugriff auf den Supermarkt, einen Klamotten-Laden und ihr könnt einen Wunschbrunnen in eurem ersten Dorf errichten.

Was ist Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden?

Das Spiel ist der Nachfolger von Tomodachi Life, das 2013 für den Nintendo 3DS erschien. Grundsätzlich fällt die Lebenssimulation in eine ähnliche Sparte wie etwa Animal Crossing. Anstelle von Tieren besteht eure Nachbarschaft allerdings aus Miis.

Ihr baut also eure Stadt aus und siedelt neue Miis an. Die Besonderheit ist aber, dass sich die Figuren größtenteils autark verhalten. Ihr könnt durch die Gestaltung der Welt und andere Entscheidungsmöglichkeiten das Leben der Miis jedoch beeinflussen und in bestimmte Richtungen lenken – habt aber nie die volle Kontrolle.

Umso schöner, dass ihr euch bei diesem ungewöhnlichen Spielprinzip mit einer Demo selbst ein Bild machen könnt, bevor ihr eine Kaufentscheidung trefft.

Was denkt ihr: Schaut ihr mit der kostenlosen Demo mal bei Tomodachi Life vorbei?