Warzone: Fans entdecken die Tür des Todes und haben ihren Spaß

Vor wenigen Tagen startete Season 4 von Call of Duty: Warzone. Mit dabei sind eine Menge neuer Inhalte wie Waffen, Maps, Spielmodi und natürlich Belohnungen. Allerdings scheint sich auch ein neuer Bug mit ins Spiel eingeschlichen zu haben. Und dieser ist besonders kurios: Es handelt sich um eine unschuldig anmutende Tür, die euch allerdings sofort ins digitale Nirvana schickt, sobald ihr sie auch nur mit der Fingerspitze berührt.

Was hat es mit der Killer-Tür in CoD Warzone auf sich?

Die ersten Spieler*innen, die mit der Tür in Berührung kamen, wussten vermutlich nicht, wie ihnen geschieht, als sie plötzlich sterbend auf dem Boden lagen. Inzwischen hat sich die Existenz des Bugs in der Community herumgesprochen und Neugierige pilgern zu dem digitalen Wunder, um sich selbst von seiner Wirkung zu überzeugen. Clips wie diesen hier findet ihr auf Reddit:

Hier findet ihr die kuriose Tür: Die besagte Todestür befindet sich in einem großen Gebäude bei den Salzmienen. Auf den ersten Blick unterscheidet sie nichts von anderen Türen im Spiel.

Aber warum sterben wir, sobald wir sie berühren? Eine Fan-Theorie hat mit den roten Türen zu tun, die vor Kurzem in dem Battle Royale-Shooter aufgetaucht sind und als eine Art Schnellreise-Option dienen. Wirklich zuverlässig sind die Portale jedoch nicht, weshalb es sein könnte, dass die Tür des Todes auch ein solches Portal werden sollte, letztendlich aber zur Todesfalle wurde. Ob das stimmt und woran es genau liegt, können aber wohl nur die Entwickler beantworten.

Was die neue Season 4 zu bieten hat, seht ihr hier in diesem Trailer:

Nicht der erste Bug in Warzone

In Call of Duty: Warzone gab es in den letzten Jahren schon einige Fehler, manche nerviger als andere. Besonders verhasst ist in der Community ein Exploit, durch den Spieler*innen sich unter die Map glitchen können. Von hier aus können sie andere gemütlich aufs Korn nehmen, während sie selbst unerreichbar und unbesiegbar sind. Der Glitch wurden von Raven Software schon mehrmals entfernt, kehrt aber immer wieder zurück.

Seid ihr in CoD Warzone schon auf die Todes-Tür oder andere Bugs getroffen?