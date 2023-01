Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Ihr Lieben, für manche von euch hat bereits heute ein verlängertes Wochenende begonnen. Für alle, bei denen der 6. Januar kein Feiertag ist, geht's erst nach Feierabend, beziehungsweise morgen, richtig los. Aber ganz egal, ob ihr schon den Freitag ganz ohne Arbeit genießen konntet oder nur Samstag und Sonntag frei habt: Wir wollen natürlich wieder wissen, welche Spiele ihr euch vornehmt. Verratet es uns in den Kommentaren.

Das spielt die Redaktion

Den Anfang macht heute Chris, der sich wieder God of War Ragnarök widmet. Er hat mit Kratos und Sohnemann noch einige Spielstündchen vor sich.

In diesem Video erfahrt ihr, wie die Welten des Spiels entstanden sind:

11:55 God of War Ragnarök - So sind die 9 Welten entstanden

Eleen hat die epische Geschichte längst abgeschlossen und schnappt sich als großer Monster Hunter World-Fan am Wochenende mal Monster Hunter Rise. Das macht übrigens bald den Sprung von Switch und PC auf weitere Konsolen und sogar in den Game Pass:

Linda geht dagegen mit Geralt auf die Reise. Nach dem Next Gen-Update will sie noch mal in Witcher 3 reinschauen. Zumindest den Anfang will sie sich erneut vornehmen und dann einfach mal schauen, wie weit sie kommt.

Hannes wird seine freien Stunden mit dem SteamDeck in der Hand verbringen. Auf dem Handheld kommt er endlich dazu, Tunic nachzuholen.

Rae braucht am Wochenende wieder Multiplayer-Action. Sie will Warzone 2 und CoD Modern Warfare 2 Shipment zocken, weil das Cold War Faceoff so nah kommt, wie es nur geht. Und für ein bisschen Fortnite ist sie nebenher sicher auch noch zu haben.

Basti will der PS5-Version des Yakuza-Spin-Offs Judgment eine zweite Chance geben. Auf der PS4 hat er den Titel nämlich nach nur zwei Stunden abgebrochen. In Vampire Survivors hat er schon wesentlich mehr Zeit verbracht und an den freien Tagen werden es noch mehr. Hier erfahrt ihr mehr über das letzte Update:

Auch ich (Samara) pflüge wieder durch Monsterhorden, gerade, da Basti mir verraten hat, dass sich da noch eine coole Sache freischalten lässt und ich selbst rausfinden möchte, wie das geht. Daneben werde ich weiter in das kommende Insel-Abenteuer Tchia und das Grusel-Adventure Children of Silentown reinschauen.

Da der Rest des Teams sich schon gestern nach Feierabend ins lange Wochenende verabschiedet hat oder kränkelt, war es das von unserer Seite heute auch schon. Damit wünschen wir euch: Bleibt gesund (oder werdet es, falls ihr euch ebenfalls was eingefangen habt) und viel Spaß beim Zocken!