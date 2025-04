Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Eine Open World kann ideal sein, um abends einfach mal den Kopf auszuschalten und etwas zu erkunden.

Ihr Lieben, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich euch zum letzten Mal die Frage der Woche gestellt habe. Darum freue ich mich umso mehr darauf, von euch zu erfahren, was ihr an den (hoffentlich) freien Tagen zockt.

Und natürlich bekommt ihr hier wie immer auch einen Überblick darüber, welche Spiele uns am Wochenende beschäftigen. Womöglich ist noch die ein oder andere Inspiration für euch dabei!

Das zockt die GamePro-Redaktion

Dennis schnappt sich einen Titel, der gerade erst erschienen ist und Traum-Wertungen bei der Kritik abgestaubt hat, obwohl ihr ihn womöglich noch gar nicht auf dem Schirm hattet: Blue Prince. Er hofft gerade als The Witness-Fan, großen Spaß mit dem Puzzle-Adventure zu haben.

1:00 Blue Prince - Puzzle-Adventure kommt sowohl für PS Plus, als auch für den Game Pass

Autoplay

Auch Basti ist neugierig auf den Titel mit 90er-Wertung, bringt ihn allerdings mit einem anderen Spiel in Verbindung, nämlich The Outer Wilds. Zwischendurch muss bei ihm ein bissschen Mario Kart 8 sein, um die Wartezeit auf die Switch 2 mit Mario Kart World zu überbrücken.

Tobi wird sich ebenfalls Blue Prince schnappen, aber bei ihm haben am Wochenende und anschließenden Urlaub analoge Spiele den Vortritt. Gemeinsam mit seiner Tochter steht beispielsweise "Die kleinen Alchemisten" auf dem Programm. "My Lil Everdell", "Karuba" und "Die Tiere vom Ahorntal" sind aber auch schon vorgemerkt.

Habt ihr PS Plus Extra/Premium, dann könnt ihr übrigens ohne Zusatzkosten selbst mal in Blue Prince reinschnuppern:

Bei Mary steht am Wochenende das Gegenteil von Urlaub an. Sie wird nämlich gut mit unserem FYNG-Programm beschäftigt sein, während dem ihr sie regelmäßig im Chat unserer Livestreams antreffen könnt (seid lieb!). Wollt ihr wissen, was euch dieses Wochenende bei unserer großen Show erwartet, dann schaut mal hier rein:

Mehr zum Thema Die große FYNG-Show startet bald: Uhrzeit und was euch erwartet von Dennis Michel

Am Abend ist dann bei Mary nur noch eins geplant: "Hirn aus" und ein bisschen die Open World von Assassin's Creed: Shadows abklappern.

Wer diesen Artikel schon mal gelesen hat, kann sich wohl bereits denken, was Myki vorhat: Na klar, sie nimmt es wieder mit Monstern auf. In Monster Hunter Wilds ist sie gerade auf der Suche nach einem Artillery 3-Juwel.

Das Hunten gehört auch zu Eleens Standard-Entspannungsprogramm. Nebenbei geht es bei ihr aber nach rund 40 Stunden im Startgebiet von Kingdom Come: Deliverance 2 endlich auf die Hochzeit. Na, kommt euch das bekannt vor?

Und weil die Redaktion heute etwas ausgedünnt ist, kommen wir damit auch schon zu mir (Samara), also einer weiteren Person, die Monstern an den Kragen will. Ich hatte bisher noch fast gar keine Zeit, das Title Update zu genießen, auf das ich mich so gefreut hatte.

Daneben steht bei mir aber auch ein Spieleabend mit Freund*innen an und dann habe ich noch eine virtuelle Großbaustelle: Ich habe mir vorgenommen, das P.T.-Haus in House Flipper 2 nachzubauen.

So jetzt seid aber ihr an der Reihe: Verratet uns, welche Spiele ihr euch vorgenommen habt und ob welche von unserern Titeln dabei sind oder eure Programm ganz anders aussieht! Bleibt oder werdet gesund (gerade geht ja einiges um) und an alle, die arbeiten müssen: Haltet gut durch!