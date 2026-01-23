Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Ja, Huch! Ist da etwa das Wochenende in Sichtweite?

Einen wunderschönen Freitagabend, ihr Lieben. Ich hoffe doch, ihr habt es gut durch die Woche geschafft. In den vergangenen Tagen ist das Spielejahr 2026 oder besser gesagt die Gaming-Branche aus dem Winterschlaf erwacht: das erste Xbox-Event, Ubisoft, die Ankündigung eines neuen Life is Strange. So spannend kann es doch in der kommenden Woche gerne weitergehen.

Bis es soweit ist, verrate ich euch aber natürlich noch, was in der GamePro-Redaktion aktuell gespielt wird, und ich bin schon sehr gespannt, mit welchen Titeln ihr der frostigen Kälte entgeht.

Das spielt die Redaktion der GamePro

Starten wir mit Annika, die den Ubisoft-Paukenschlag mit recht gemischten Gefühlen erlebt hat. Zwar ist es schön, dass sich für neue Titel künftig mehr Zeit genommen wird, unter anderem auf das Remake von Assassin's Creed: Black Flag hatte sie sich aber schon sehr gefreut.

Da es jetzt aber laut Gerüchteküche noch ein ganzes Jahr dauert, wird eben noch einmal das Original herausgeholt, auf das sie nach Jonas’ neuem Video wieder richtig Bock hat:

14:29 Assassin’s Creed 4: Black Flag - Warum lieben Fans es bis heute?

Myki schnuppert derweil in die Closed-Beta der Pokémon-Alternative Aniimo rein, will das Wochenende aber auch viel Zeit mit dem Lesen der Omniscient Reader's Viewpoint-Romane verbringen, nachdem ihr der Webcomic so gut gefallen hat.

Rae nimmt derweil den Release von Woolhaven zum Anlass, um wieder Cult of the Lamb zu spielen – eines ihrer liebsten Roguelites. Ob sie ihren alten Save nutzt oder einen neuen anfängt, hängt dann ganz davon ab, wie viele ihrer tierischen Bewohner noch leben – da sie die Lämmer nach der GP-Redaktion benannt hat, habe ich da allerdings so eine Befürchtung …

Weniger gespielt, dafür ordentlich gebastelt wird bei Chris. Unser Tech-Experte hat sich nämlich seinen Game Boy Color geschnappt, um am Wochenende ein neues OLED-Display, taktile Knöpfe und einen USB-C-Akku einzubauen.

Bei Basti hat es mittlerweile Ghost of Yotei auf die PS5 geschafft, das er gerade ganz gemütlich spielt und dabei die wunderschöne Landschaft genießt. Für den Kontrast werden dann in Fortnite noch ein paar South Park-Quests erledigt.

Einen kleinen Geheimtipp, zumindest wenn euch 3D-Platformer gefallen, hat Hannes für euch: Big Hops! Im Mario Odyssey-like springt ihr mit einem Frosch durch kunterbunte Landschaften oder meistert wie Hannes auf der Switch 2 Challenge Rooms.

Big Hops gefällt nicht nur Hannes. Auf Steam steht der Platformer aktuell bei 92% positiven Bewertungen.

Und dann kommen wir abschließend noch zu mir (Dennis), allerdings kann ich euch noch immer nicht verraten, welches Spiel ich aktuell teste. Nur als kleiner Hinweis: Der richtige Tipp war zumindest in der Vorwoche noch nicht dabei …

Habt ein tolles Wochenende und ganz viel Spaß beim Zocken!