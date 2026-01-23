Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Der wöchentliche Austausch auf GamePro über die Spiele, welche die Community und die Redaktion aktuell beschäftigen.

Dennis Müller
23.01.2026 | 18:00 Uhr

Ja, Huch! Ist da etwa das Wochenende in Sichtweite? Ja, Huch! Ist da etwa das Wochenende in Sichtweite?

Einen wunderschönen Freitagabend, ihr Lieben. Ich hoffe doch, ihr habt es gut durch die Woche geschafft. In den vergangenen Tagen ist das Spielejahr 2026 oder besser gesagt die Gaming-Branche aus dem Winterschlaf erwacht: das erste Xbox-Event, Ubisoft, die Ankündigung eines neuen Life is Strange. So spannend kann es doch in der kommenden Woche gerne weitergehen.

Bis es soweit ist, verrate ich euch aber natürlich noch, was in der GamePro-Redaktion aktuell gespielt wird, und ich bin schon sehr gespannt, mit welchen Titeln ihr der frostigen Kälte entgeht.

Das spielt die Redaktion der GamePro

Starten wir mit Annika, die den Ubisoft-Paukenschlag mit recht gemischten Gefühlen erlebt hat. Zwar ist es schön, dass sich für neue Titel künftig mehr Zeit genommen wird, unter anderem auf das Remake von Assassin's Creed: Black Flag hatte sie sich aber schon sehr gefreut.

Da es jetzt aber laut Gerüchteküche noch ein ganzes Jahr dauert, wird eben noch einmal das Original herausgeholt, auf das sie nach Jonas’ neuem Video wieder richtig Bock hat:

Video starten 14:29 Assassin’s Creed 4: Black Flag - Warum lieben Fans es bis heute?

Myki schnuppert derweil in die Closed-Beta der Pokémon-Alternative Aniimo rein, will das Wochenende aber auch viel Zeit mit dem Lesen der Omniscient Reader's Viewpoint-Romane verbringen, nachdem ihr der Webcomic so gut gefallen hat.

Rae nimmt derweil den Release von Woolhaven zum Anlass, um wieder Cult of the Lamb zu spielen – eines ihrer liebsten Roguelites. Ob sie ihren alten Save nutzt oder einen neuen anfängt, hängt dann ganz davon ab, wie viele ihrer tierischen Bewohner noch leben – da sie die Lämmer nach der GP-Redaktion benannt hat, habe ich da allerdings so eine Befürchtung …

Aniimo Cult of the Lamb

Aniimo Aniimo solltet ihr unbedingt auf dem Schirm behalten, wenn ihr eine Pokemon-Alternative sucht.

Cult of the Lamb Cult of the Lamb wurde jüngst mit einem Addon erweitert, das es euch ermöglicht Tiere zu züchten.

Weniger gespielt, dafür ordentlich gebastelt wird bei Chris. Unser Tech-Experte hat sich nämlich seinen Game Boy Color geschnappt, um am Wochenende ein neues OLED-Display, taktile Knöpfe und einen USB-C-Akku einzubauen.

Bei Basti hat es mittlerweile Ghost of Yotei auf die PS5 geschafft, das er gerade ganz gemütlich spielt und dabei die wunderschöne Landschaft genießt. Für den Kontrast werden dann in Fortnite noch ein paar South Park-Quests erledigt.

Einen kleinen Geheimtipp, zumindest wenn euch 3D-Platformer gefallen, hat Hannes für euch: Big Hops! Im Mario Odyssey-like springt ihr mit einem Frosch durch kunterbunte Landschaften oder meistert wie Hannes auf der Switch 2 Challenge Rooms.

Big Hops gefällt nicht nur Hannes. Auf Steam steht der Platformer aktuell bei 92% positiven Bewertungen. Big Hops gefällt nicht nur Hannes. Auf Steam steht der Platformer aktuell bei 92% positiven Bewertungen.

Und dann kommen wir abschließend noch zu mir (Dennis), allerdings kann ich euch noch immer nicht verraten, welches Spiel ich aktuell teste. Nur als kleiner Hinweis: Der richtige Tipp war zumindest in der Vorwoche noch nicht dabei …

Habt ein tolles Wochenende und ganz viel Spaß beim Zocken!

zu den Kommentaren (17)
Kommentare(19)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Top-Artikel
alle anzeigen
Mein Ubisoft ist spätestens gestern gestorben
1
"Mein" Ubisoft ist spätestens gestern gestorben
2
LEGO-Fan baut winzige Terrarien aus Klemmbausteinen und echten Pflanzen und zeigt, wie gut sie nach einem Jahr noch aussehen
3
LEGO-Fan baut mit 50 mal dem gleichen Teil die wahrscheinlich legendärste James Bond-Szene nach
4
Diese Konsole vereint PS5, Xbox Series X und Switch 2 in einem Gerät und die Erfinderin erklärt damit den Konsolenkrieg für beendet
5
Sprössling macht heimlich Foto von den LEGO-Kreationen seines Dads und jetzt bettelt die ganze Community, dass er sie teilt - "Ein echter Master Builder"
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
85-jährige Oma will mit LEGO eigentlich nur ihren kaputten Daumen trainieren - 1 Jahr später hat sie über 15 Sets gemeistert und ein neues Lieblingshobby

vor 38 Minuten

85-jährige Oma will mit LEGO eigentlich nur ihren kaputten Daumen trainieren - 1 Jahr später hat sie über 15 Sets gemeistert und ein neues Lieblingshobby
Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen   17     5

vor einer Stunde

Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen
Stardew Valley-Fans stellen überrascht fest, dass der Brunnen neben dem Community-Center nicht nur reine Deko ist

vor 2 Stunden

Stardew Valley-Fans stellen überrascht fest, dass der Brunnen neben dem Community-Center nicht nur reine Deko ist
Das neue GameFreak-RPG zeigt: Die Devs sind nicht der Grund für üble Pokémon-Grafik - das Problem liegt woanders   1     2

vor 2 Stunden

Das neue GameFreak-RPG zeigt: Die Devs sind nicht der Grund für üble Pokémon-Grafik - das Problem liegt woanders
mehr anzeigen