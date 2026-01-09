Was zockt ihr am Wochenende? Diese Spiele bringen uns durch die kalte Jahreszeit

Der "Was zockt ihr"-Artikel ist auch 2026 zurück und wie gewohnt verraten wir euch am Freitag um 18 Uhr, welche Spiele uns aktuell begeistern.

Dennis Müller
09.01.2026 | 18:00 Uhr

Wir schnappen uns am Wochenende unter anderem die neue Demo des Dragon Quest 7-Remakes. Wir schnappen uns am Wochenende unter anderem die neue Demo des Dragon Quest 7-Remakes.

Moin ihr Lieben und auch an dieser Stelle ein frohes Neues in die Runde. Mittlerweile ist die GamePro-Redaktion aus dem kurzen Winterschlaf erwacht und der "Was zockt ihr"-Artikel kann in alter Tradition erscheinen.

Auch 2026 verraten wir euch jeden Freitag um 18 Uhr, welche Spiele uns aktuell begeistern und sind sehr gespannt, wie es bei euch ausschaut.

Das spielt die Redaktion der GamePro

Während Samara weiter mit Nightreign und damit ihrem persönlichen GOTY beschäftigt ist, hat sich Linda ein neues Retro-Projekt vorgenommen. Am Wochenende wird der Akku ihres Game Boy Advance SP ausgetauscht und darauf Minish Cap gezockt.

Video starten 32:12 Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Für Kevin geht's nach Mittelerde. In Der Herr der Ringe Online hat er bereits weit über 10.000 Stunden verbracht und zum Jahreswechsel festgestellt, dass seine nostalgische Liebe für das Spiel neu entfacht wurde. In der kommenden Woche wird er euch dann mehr darüber verraten, was man so lange in nur einem Spiel anstellt.

Während Annika weiter mit dem neuen DLC von Assassin's Creed Mirage beschäftigt ist, spielt Max zum ersten Mal Kingdom Come: Deliverance, das er sich gerade günstig im Sale geholt hat. Zwar fand er den Anfang etwas holprig, nach mittlerweile acht gespielten Stunden ist er aber voll im Mittelalter-RPG versunken.

Und wo wir eben beim GBA SP waren. Habt ihr das schon gewusst?

Mehr zum Thema
Nintendo-Fan stellt fest, dass der Game Boy Advance SP-Screen nicht mittig platziert ist und stellt damit unsere gesamte Kindheit auf den Kopf
von David Molke
Nintendo-Fan stellt fest, dass der Game Boy Advance SP-Screen nicht mittig platziert ist und stellt damit unsere gesamte Kindheit auf den Kopf

Bei Mary geht's derweil mit Metaphor: ReFantazio weiter, das sie seit eurem Community-Voting hier im "Was zockt ihr"-Artikel mit großer Begeisterung spielt. Da hattet ihr einen richtig guten Riecher, was Mary gefallen könnte.

Hannes und ich haben unter der Woche bereits die neue Demo von Dragon Quest 7 Reimagined gespielt, die für Konsolen und PC erschienen ist. Optisch schaut das JRPG super aus und falls ihr Lust auf klassische rundenbasierte Kämpfe habt, schaut gerne einmal rein.

Hell is Us Dragon Quest 7

Hell is Us Hell is Us hat Dennis in seinen Bann gezogen.

Dragon Quest 7 Die Neuauflage von Dragon Quest 7 schaut super aus und spielt sich JRPG-klassisch.

Da Tobi über Weihnachten fast hauptsächlich Brettspiele gezockt hat, geht es für ihn erst jetzt mit Metroid Prime 4 weiter, wo er sich den dritten Schlüssel schnappen will.

Myki hat derweil im Weihnachtsurlaub mit Persona 3 und Stellar Blade angefangen. Am meisten begeistert sie aktuell allerdings ein Mix aus Koop-Platformer, Splatoon und Portal, nämlich Popucom!

Eleen steckt hingegen in einer kleinen Zwickmühle. Schon lange will sie das Silent Hill 2 Remake nachholen, hat aber stets ein anderes Spiel, das sie gerade richtig begeistert. So aktuell Dispatch, das sie am Wochenende wohl erst einmal durchspielt.

Für Rae geht's erstmals in Arc Raiders und das aus gutem Grund. Im neuen Questlog-Podcast, in dem sie mit Kiara und Divi über Gaming-Themen spricht, welche die Drei bewegen, geht's um das Spielejahr 2025. Und hier darf der gefeierte Extraction-Shooter natürlich nicht fehlen.

Falls ihr Questlog übrigens noch nicht kennt, dann hört gerne einmal rein:

Und dann kommen wir zum Abschluss noch zum zweiten Spiel, das mich (Dennis) gerade richtig packt: Hell is Us. Das thematisch äußerst düstere Actionspiel trifft gerade einen Nerv bei mir, da es mich ganz ohne Questmarker und Map einfach frei erkunden lässt. Und das funktioniert beim aufmerksamen Lauschen der Dialoge erstaunlich gut.

Allerdings hat das Spiel auch seine Schattenseiten, wo man deutlich merkt, dass während der Produktion Budget gefehlt hat. Die ewig gleichen Gegnertypen wegzuschnetzeln, ist nämlich auf Dauer alles andere als spaßig. Aktuell in Akt 2 angekommen, kann ich darüber aber noch hinwegsehen und hab dennoch viel Freude am Erkunden und der Story.

Und jetzt seid ihr an der Reihe. Welche Spiele rotieren bei euch aktuell im Laufwerk?

