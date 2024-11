Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Und was spielt ihr am Wochenende so?!

Die erste richtige Woche im November ist geschafft und das Wochenende steht vor der Tür. Zeit also, euch zu erzählen, was die Redaktion an den freien Tagen spielt und von euch zu hören, was die GamePro-Community an die Bildschirme fesselt.

Zudem wollen wir in dieser Woche noch von euch wissen, welches Spiel auch im Oktober am meisten begeistert hat oder noch immer begeistert. Der Monat hatte es nämlich ordentlich in sich!

Das zockt die Redaktion am Wochenende

Beginnen wir bei Dennis und Chris. Die beiden werden sich an den freien Tagen weiter mit ihrem neuen Schmuckstück, der PS5 Pro beschäftigen und dort viele verschiedene Spiele testen. Dennis möchte die neue Konsole dabei genau so einweihen, wie er es bereits mit dem Vorgänger gemacht hat – mit einer Runde Demon's Souls Remake. Chris wird sich hingegen die DLCs zu Alan Wake 2 anschauen.

Alle aktuellen Informationen und Chris' umfangreichen Test zur PS5 Pro findet ihr natürlich direkt bei uns:

Mary und Samara sind weiterhin mit Dragon Age: The Veilguard beschäftigt, wollen aber beide auch noch etwas Gemütliches spielen und schauen sich daher Prim und Cattle Country an. Letzteres verbindet das Spielprinzip von Stardew Valley mit dem Setting von Red Dead Redemption 2 und ist damit eine Empfehlung für alle Western-Fans.

Ebenfalls noch im Dragon Age-Fieber – allerdings der etwas anderen Art – ist Eleen. Sie kehrt nämlich zu ihrem Dragon Age 2-Durchgang zurück. Diesen hatte sie unterbrochen, als die Review-Keys für Veilguard eintrudelten. Kollege Max kämpft sich mit Aloy durch LEGO Horizon Adventures, um euch alsbald im Test zu verraten, für den sich das Klemmstein-Abenteuer lohnt. Nebenher spielt er aber auch noch das Indie-RPG Lunacid.

Basti wird sich derweil Sonic X Shadow Generation genau anschauen, während Myki nach dem Beta-Ausflug zu Monster Hunter Wilds zu Monster Hunter World zurückkehrt. Beide spielen, genau wie Hannes und Linda, aber auch noch Pokémon Sammelkartenspiel Pocket, um ihre Sammlung auszubauen und andere Trainer*innen zu besiegen.

Und ich (Kevin) werden mich am Wochenende mit einem tierischen Mordfall auseinandersetzen und in Chicken Police: Into the Hive eine geheimnisvolle Verschwörung aufdecken. Mein erster Ausflug nach Clawville hat mir richtig gut gefallen und ich hoffe, ich kann euch nächste Woche noch etwas mehr über das Noir-Abenteuer erzählen.

Damit ihr schon mal in den Geschmack des skurrilen Looks kommt, schaut hier:

1:20 In diesem Krimi Noir löst ihr als Huhn Mordfälle – erscheint heute und ihr könnt es gratis testen

Welches Spiel hat euch im Oktober am meisten begeistert?

Wie bereits angekündigt, wollen wir noch von euch wissen, welcher Oktober-Release euch am besten gefallen hat. Neben dem großen Monatsabschluss Dragon Age: The Veilguard gab es nämlich noch eine ganze Reihe von ganz großen Titeln, wie etwa Silent Hill 2 Remake, Call of Duty: Black Ops 6 oder Metaphor: ReFantazio. Welches Spiel war das beste?

Und das war es auch schon wieder von unserer Seite und jetzt wollen wir natürlich ganz genau wissen, was die GamePro-Community am Wochenende beschäftigt. Welche Spiele, Serien oder Filme fesseln euch vor den Bildschirm und welche Aktivitäten stehen abseits noch auf dem Plan? Verratet es uns in den Kommentaren!

Wir wünschen euch auf jeden Fall erholsame Tage und hoffen, ihr bleibt alle gesund und habt eine geile Zeit!