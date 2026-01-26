Spielt Fallout 5 in New York? Welches Setting wünscht ihr euch für den nächsten RPG-Teil?

Wo soll es in Fallout als nächstes hingehen?

Kalifornien, Las Vegas, Boston – Fallout hat sich schon an einigen Settings bedient, um uns in die Postapokalypse zu entführen. Was sie alle gemeinsam haben: Sie sind Teil der USA. Wir können zwar durch Mods und Total Conversions auch Ausflüge ins Ausland unternehmen, aber die offiziellen Fallout-Spiele beschränken sich auf den US-amerikanischen Boden.

Was wäre da also naheliegender, als in der Powerrüstung mal durch das verwahrloste New York City zu wandern? Und tatsächlich wäre es auch fast so weit gekommen. Fallout 4 sollte nämlich ursprünglich in der Stadt spielen, die niemals schläft. Da das Setting seinerzeit durch andere Spiele wie Crysis 3 aber zu abgenutzt war, entschied sich Bethesda schließlich für Boston, wie Emil Pagliarulo (Lead Designer und Autor von Fallout 4) in einem Interview verriet.

Aber aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben. Jetzt, da New York nicht mehr so überpräsent ist, könnte sich vielleicht Fallout 5 den Big Apple schnappen? Ob es so kommt oder nicht, wissen wir nicht, aber die Überlegung, auf welches Setting der nächste Teil der Rollenspielreihe setzt, ist trotzdem interessant.

Daher wollen wir von euch wissen, welche Stadt bzw. welches Gebiet ihr euch für Fallout 5 wünscht und warum (ihr habt 2 Stimmen):

Wir haben mal eine kleine Vorauswahl für euch getroffen, aber natürlich sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Verratet uns also gerne in den Kommentaren, was euer Wunsch-Setting ist und warum.

Es gibt noch viele spannende Setting, die Fallout bedienen kann

New York City war nicht nur bereits einmal für Fallout 4 angedacht, es ist auch durch seine Vertikalität sehr interessant. Das Spielerlebnis würde sich zum weiten, flachen Ödland unterscheinten. Vielleicht würden wir sogar mit Seilrutschen von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer fahren?

Chicago dagegen gilt als Heimat der Enklave und Stählernden Bruderschaft. Alleine das macht es für die Story schon zu einem spannenden Schauplatz. Konflikte sind hier vorprogrammiert. New Orleands wäre dagegen mal etwas ganz Neues: Jazz, Sümpfe und eine Voodoo-Kultur bringen frischen Wind in das Franchise.

Aus Fallout 2 wissen wir zudem bereits, dass wir in San Francisco auf die Shi-Fraktion treffen würden. Durch die steilen Straßen und chinesischen Einfluss würden wir auch hier ein anderes Bild der Postapokalypse erleben.

Miami oder Hawaii würden dagegen mit warmen bzw. tropischen Wetter auftrumpfen. Mimai ist bereits durch Mods kein gänzlich neuer Schauplatz mehr, aber offiziell noch nicht von Bethesda ausgearbeitet worden. Das absulute Gegenteil wäre Alaska. Hier fand bereits die chinesische Invasion (Fallout 3-DLC) statt. Durch die Kälte und einsamen Weiten wäre der Survival-Aspekt hier noch einmal ausgeprägter.

Bis wir handfeste Informationen zu Fallout 5 bekommen, dürfte es noch einige Zeit dauern. Aktuell können wir uns die Wartezeit immerhin mit der zweiten Staffel der Amazon Prime-Serie verkürzen. Mehr zur Live-Action-Adaption lest ihr in den oben verlinkten Artikeln.

