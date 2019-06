Harry Potter: Wizards Unite - Wie ihr Zauberenergie aufladet und spart

Ihr kommt nicht drumherum. In Harry Potter: Wizards Unite müsst ihr früher oder später eure Energie aufladen, damit ihr weiter Zauber einsetzen könnt. Wir zeigen euch, wie ihr diese essenzielle Ressource wieder auffüllt und wie ihr damit sparsam umgeht.

Zauberenergie bekommen - so geht's

Wofür brauche ich Zauberenergie? Wie der Name schon sagt, benötigt ihr diese Ressource zum Zaubern: Ihr braucht sie zwingend, um findbare Gegenstände von Fundwächtern zu befreien, in Festungen zu kämpfen und um Pflanzen im Gewächshaus zu pflegen. Zauberenergie ist also das Harry Potter-Äquivalent für Pokébälle.

Anfangs könnt ihr maximal 75 Einheiten dieser Ressource einsammeln, ihr startet das Spiel allerdings mit 50. Wie viel Energie hier noch übrig habt, könnt ihr im Verlies-Menü oben links einsehen.

Woher bekomme ich Zauberenergie? Euch stehen folgende Möglichkeiten offen, um sie wieder aufzuladen:

Essen in Gasthäusern

Eure erste Anlaufstelle für Energie sind Gasthäuser, die ähnlich wie Pokéstops in Pokémon GO funktionieren. Ihr findet sie also überall auf der Map verteilt - und ein Besuch lohnt sich.

Im Gasthaus zaubert ihr euch via Accio eine zufällige Mahlzeit herbei, die unterschiedliche Mengen an Zauberenergie ausspuckt. Nach der Speise folgt ein Cooldown von 5 Minuten, ihr könnt euch also nicht dauerhaft durchfuttern, sorry.

Gamepress hat eine Liste zusammengestellt, die zeigt, welches Nahrungsmittel wie viel Energie freigibt:

Essen im Gasthaus Menge an Energie Kürbissaft 3 Zauberenergie Tomatensuppe 3 Zauberenergie Nachmittags-Tee 3 Zauberenergie Bertie Botts Bohnen 3 Zauberenergie Wurst und Brei 5 Zauberenergie Honeydukes Schokolade 6 Zauberenergie Fish and Chips 6 Zauberenergie Butterbier 7 Zauberenergie Truthan-Platte 10 Zauberenergie

Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, um Energie zurückzugewinnen:

Gewächshäuser belohnen euch mit Zauberenergie: Je nach Pflanze bekommt ihr hier bis zu 4 Einheiten

Tägliche Logins belohnen euch mit Zauberenergie

Erledigt Tagesaufträge: Ihr könnt zufällig eine Quest erhalten, die euch nach Absolvieren 10 Energie-Einheiten gewährt

Bestimmte Erfolge belohnen euch mit Zauberenergie

ihr könnt Zauberenergie zudem via Mikrotransaktionen oder Ingame-Gold in der Winkelgasse kaufen

Zauberenergie sparen - So geht's

Die Kollegen von Mein MMO haben zudem noch ein paar Tipps parat, mit denen ihr Zauberenergie sparen könnt.

Wer oft Zaubert, verbraucht mehr Energie. Logisch. Um effektiver zu zaubern, solltet ihr also stets stehen bleiben, sodass ihr euch besser auf das nachzuzeichnende Muster konzentrieren zu können

Zudem solltet ihr darauf achten, dass angezeigte Muster schnell nachzuzeichnen. Seid ihr zu langsam, scheitert der Zauber

Nutzt außerdem Tränke, um eure Zauberkunst zu verbessern und letztendlich eure Chancen im Kampf zu erhöhen

