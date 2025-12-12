Was zockt ihr am Wochenende nach den Game Awards? Das sind die Empfehlungen der Redaktion

Die Welt aus dem Divinity-Trailer ist nur bedingt für einen erholsamen Urlaub geeignet.

Ihr Lieben! Nach langer Pause bin ich diese Woche mal wieder dran und schreibe euch, was die Redaktion am kommenden Wochenende zockt. Außerdem verrate ich euch noch, welche Spiele auf den Game Awards im Team besonders gut angekommen sind – und möchte das natürlich auch von euch wissen!

Unsere Game Awards-Highlights und was wir aktuell zocken

Beginnen wir bei Samara, die ermutigt durch ihr Game Awards Highlight – die Ankündigung der neuen Diablo-Erweiterung Lord of Hatred – am Wochenende den Paladin auschecken möchte. Aber auch Entspannung steht auf dem Plan – im neuen Cozy-Builder Log Away, wo sie sich ihre eigene kleine Holzhütte im Wald einrichtet.

3:08 Diablo 4: Lord of Hatred ist der zweite DLC zum Action-RPG - erscheint 2026

Basti hat hingegen mit Lumines Arise angefangen und sagt dazu: "Ich liebe diese Life-affirming Messages in dem Spiel, es ist so super wholesome und fühlt sich an, als wäre ich mit einem warmen Kakao in eine Kuscheldecke gewickelt." Sein Game Awards-Highlight war hingegen Control: Resonant, auf das er sich vor allem wegen Nahkampf-Action freut.

Mehr zum Thema Control 2 enthüllt: Der Nachfolger heißt Resonant, hat eine neue spielbare Hauptfigur und stellt auch sonst einiges auf den Kopf von Eleen Reinke

Eleen, die die oben verlinkte Preview zu Bastis Highlight geschrieben hat, tut sich aktuell etwas schwer mit dem Zocken. Sie ist noch unentschlossen, ob sie einen zweiten Durchgang in Disco Elysium startet oder endlich Divinity: Original Sin 2 weiterspielt. Der Trailer zum neuen Larian-Rollenspiel hätte ihr Highlight werden können, aber aktuell ist sie noch zwiegespalten – dazu erfahrt ihr später noch mehr.

Das abgedrehte Bradley the Badger ist Marys Highlight der Game Awards, weil es sie an ihre liebsten Action-Adventures aus den 2000ern erinnert. Etwas nostalgisch wird es auch beim Zocken, denn aktuell spielt sie wieder World of Warcraft.

Max stellt sich am Wochenende aufs Skateboard und spielt Skate Story, was ihm in den ersten zwei Stunden schon richtig gut gefallen hat. Star Wars: Fate of the Old Republic wäre unter anderem Umständen sein Game Award-Highlight geworden, aber der nichtssagende Trailer ließ ihn ernüchtert zurück. Dafür hat ihn Ontos total begeistert.

Rae und Linda müssen die Game Awards noch nachholen und haben daher noch keine Highlights. Dafür stehen die Season 1 von Call of Duty: Black Ops 7 und die erste Staffel von Fallout auf dem Programm.

Da der Rest des Teams nach der langen Nachtschicht noch im Bett liegt, kommen wir auch schon zu mir (Kevin). Auch ich werde mir am Wochenende den Paladin in Diablo 4 genau anschauen, immerhin habe ich den schon in Teil 2 am liebsten gespielt. Mein Highlight war die Ankündigung von Divinity, auch wenn mich der Trailer im Grunde noch sehr unwissend zurücklässt und es für meinen Geschmack etwas mit der Brutalität übertreibt.

Aber nun zu euch! Stimmt oben gerne für euer Game Awards-Highlight ab und schreibt uns in die Kommentare, was ihr am Wochenende spielt. Habt eine geile Zeit und bleibt gesund.