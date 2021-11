Xbox: 8 kommende Spiele-Highlights im November und Dezember 2021

Knappe zwei Monate sind es noch, dann ist das Jahr 2021 Geschichte. Traditionell ballen sich kurz vor dem Weihnachtsgeschäft eines Jahres noch einmal ein paar größere Releases und heuer ist das keine Ausnahme. Dementsprechend erwarten uns im November und Dezember noch ein paar Release-Highlights, darunter natürlich auch für die Xbox-Konsolen.

Auf Xbox One und Xbox Series X/S steht unter anderem der heiß erwartete nächste Teil einer echten Xbox-Ikone in den Startlöchern. Den und sieben weitere Highlights fassen wir in diesem Artikel geordnet nach ihrem Release-Datum zusammen.

Call of Duty Vanguard

Release: 5. November 2021

5. November 2021 Genre: Shooter

Shooter Im Game Pass enthalten: Nein

Mit Call of Duty Vanguard kehrt die Shooter-Serie zurück in das Setting des Zweiten Weltkriegs und deckt dabei verschiedene Schauplätze ab, darunter den Pazifik, Afrika, die West- und die Ostfront. Als Entwickler fungiert erneut Sledgehammer, neben der Kampagne, die die "Geburt der Special Forces" thematisieren soll, gibt es auch noch die obligatorischen Multiplayer- und Zombie-Modi.

Forza Horizon 5

Release: 9. November 2021

9. November 2021 Genre: Rennspiel

Rennspiel Im Game Pass enthalten: Ja

Das Open World-Rennspiel Forza Horizon 5 steht ebenfalls kurz vor seiner Veröffentlichung. Dieses Mal zieht das namensgebende Horizon-Festival nach Mexiko um, die Spielwelt verspricht dabei Abwechslung: Es gibt etwa Wüsten, üppige Dschungel, historische Städte, verborgene Ruinen, unberührte Strände, weite Schluchten und einen riesigen Vulkan. In diesem riesigen Schauplatz fahrt ihr Rennen, erledigt Miniaufgaben und geht auf die Expeditionen, eine Neuerung im fünften Teil.

Jurassic World Evolution 2

Release: 9. November 2021

9. November 2021 Genre: Strategie

Strategie Im Game Pass enthalten: Nein

Jurassic World Evolution 2 ist der Nachfolger zum beliebten Dino-Aufbauspiel von Frontier Games. Diesmal gibt es deutlich mehr Dinosaurier-Arten, denn von Anfang an 75 prähistorische Spezies dabei, darunter auch maritime und fliegende Riesenechsen. Wie im Vorgänger gibt es eine Story-Kampagne, die teilweise von Ian Malcolm (Jeff Goldblum) kommentiert wird und die nach den Ereignissen des Films "Das gefallene Königreich" spielt. Weitere Spielmodi umfassen einen Sandbox- sowie einen Herausforderungsmodus, in dem eure Baukünste auf die Probe gestellt werden.

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition

Release: 11. November 2021

11. November 2021 Genre: Action

Action Im Game Pass enthalten: Teilweise (GTA San Andreas)

In der Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition legt Rockstar Games gleich drei Action-Klassiker neu auf. Mit GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas stecken gleich drei legendäre Open World-Spiele im Paket, die für die Neuveröffentlichung aber nicht nur einfach portiert, sondern auch grafisch und teils auch spielerisch ordentlich aufpoliert wurden. So gibt es etwa deutlich verbesserte Licht-Engines, detailliertere Texturen, eine angepasste Steuerung und vieles mehr.

Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition

Release: 18. November 2021

18. November 2021 Genre: Simulation

Simulation Im Game Pass enthalten: Ja

Zugegeben, ein wirklich neuer Titel ist der Microsoft Flight Simulator nicht, dürfte aber mit der Game of the Year Edition noch einmal einen Aufmerksamkeits-Push bekommen. Im Paket stecken neben dem "normalen" Spiel noch zusätzliche Inhalte, darunter 5 Flugzeuge wie die Boeing F/A-18 Super Hornet und neue Flughäfen, etwa in Deutschland, Schweiz oder den USA. Außerdem stehen weitere Missionen, Tutorials und Funktionen zur Verfügung. Wer das Spiel schon besitzt, kann die GOTY-Inhalte als kostenloses Update herunterladen.

Battlefield 2042

Release: 19. November 2021

19. November 2021 Genre: Shooter

Shooter Im Game Pass enthalten: Nein

Battlefield 2042 führt die Shooter-Reihe von Entwickler Dice fort und konzentriert sich dieses Mal voll auf den Multiplayer. Eine Story-Kampagne fehlt, stattdessen stehen groß angelegte Schlachten zu Lande, zu Wasser und in der Luft mit bis zu 128 Spieler*innen (auf Xbox Series X/S) im Mittelpunkt. Auch beim Klassensystem geht DICE neue Wege. Statt schlicht auf die Klassen Assault, Recon, Engineer und Support zu setzen, spielen wir sogenannte Specialists, die den Klassen zwar zuzuordnen sind, aber alle eigenen Gadgets und Fähigkeiten besitzen. Zehn davon werden zum Launch des Spiels auswählbar sein.

Halo Infinite

Release: 8. Dezember 2021

8. Dezember 2021 Genre: Shooter

Shooter Im Game Pass enthalten: Ja

Über sechs Jahre mussten Halo-Fans auf einen neuen Serienteil warten, am 8. Dezember findet diese Zeit mit Halo Infinite endlich ein Ende. Dann nämlich startet der Master Chief in seinen Einsatz auf dem mysteriösen Zeta Halo-Ring, auf dem er sich der Alien-Fraktion der Banished und dessen Anführer Escharum stellen und - mal wieder - die Menschheit retten muss. Die Kampagne soll die bislang größte der Seriengeschichte sein und seinen Fokus neben größeren Gebieten auch auf den Sandbox-Aspekt legen. Darüber hinaus bietet Halo Infinite noch einen umfangreichen Multiplayer-Teil, dieser wird Free2Play spielbar und dank diverser Tutorials und Bot-Matches auch für Einsteiger*innen interessant sein.

The Gunk

Release: Dezember 2021

Dezember 2021 Genre: Action

Action Im Game Pass enthalten: Ja

In The Gunk geht es um zwei Freunde, die mit einer Gruppe von Plünderern durch das All ziehe und dabei eines Tages über einen scheinbar toten Planeten stolpert, der bei näherer Betrachtung aber eine unschöne Überraschung bereit hält. Denn dort hat sich der titelgebende Parasit Gunk breit gemacht, der dem einstmals blühenden und lebendigen Planeten mit ekeligem Schleim die Lebenskraft ausgesaugt hat. Das Ziel ist es nun, den Schleim zu beseitigen und den Kampf gegen den Gunk aufzunehmen, was ihr mit einer Art Sauger erledigt.

Schaut auch in den Xbox Game Pass!

Ihr habt es vielleicht schon gesehen: Ein großer Teil der oben aufgeführten Highlights wird vom Launch-Tag an im Game Pass zu finden sein. Darüber hinaus gibt es im kostenpflichtigen Spiele-Service von Microsoft aber noch jede Menge anderer Titel, das Angebot wird monatlich aufgefrischt. Im November kommt etwa das Koop-Knaller It Takes Two dazu. Alles weitere zum Service könnt ihr in unserem großen FAQ zum Xbox Game Pass nachlesen.

