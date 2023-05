Glückliche Gamer haben Zelda TotK zu früh erhalten - Fans sind neidisch: 'Zockt bestimmt jetzt den ganzen Tag'

Der Spieler hat mit dieser Lieferung noch nicht gerechnet.

Obwohl der Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erst am 12. Mai 2023 ist, haben einige Fans bereits jetzt das Glück, dass sie ihr physisches Exemplar zu früh erhalten haben. Während Vorbestellende der digitalen Version auf die pünktliche Freischaltung warten, profitieren andere vom zu frühen Versand der Warenhäuser.

Auf Reddit teil ein User sein Glück mit der Community und freut sich darüber, dass seine Kopie schon drei Tage vor dem offiziellen Release ankam. Er hat mit dem frühen Versand noch nicht gerechnet und kann innerhalb der Woche leider nicht viel spielen, doch er berichtet schon jetzt von seinen Eindrücken.

Im Reddit-Forum zeigt der User namens ADePietroDarksheik, dass seine physische Vorbestellung bereits jetzt ankam. Noch bevor er das Spiel in seine Nintendo Switch eingelegt hat, postet er das Bild der verschweißten Verpackung:

Kurz darauf versinkt der Spieler in die Welt von Hyrule und meldet sich erst einige Stunden später wieder. Da er die physische Kopie besitzt, kann er den Titel bereits jetzt spielen, ohne auf eine Freigebung von Nintendo zu warten. Trotzdem hat der User sich dafür entschieden, das Spiel sicherheitshalber im Flugzeugmodus zu spielen, um keine Spuren zu hinterlassen.

Er gibt zwar an, dass er selbst keine Spoiler zum Spiel verraten will, doch viele andere Spieler*innen werden das nicht so genau nehmen und im Vorfeld Details zum Spiel leaken. Da immer mehr Fans mit der Zeit an eine frühe Kopie gelangen, solltet ihr euch vor Spoilern in Acht nehmen.

Den letzten Gameplay-Trailer zu TotK könnt ihr hier sehen:

1:00 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom-Trailer bereitet euch auf den Release vor

Zelda TotK-Community ist sichtlich neidisch

Im Thread stellt er sich den Fragen der neugierigen Fans, die selbst leider nicht so viel Glück haben wie er. Ein User fragt beispielsweise, ob die Welt anders sei als in The Legend of Zelda: Breath of the Wild:

Ich muss dich fragen: Fühlt sich die Welt wie die Welt von BotW an, mit einigen Änderungen hier und da, oder fühlt sie sich wie eine völlig neue Welt an, die es zu erkunden gilt? Das ist seit Jahren meine einzige Sorge gewesen.

Der glückliche Gamer antwortet darauf, dass er TotK noch nicht lange genug gespielt hat, um das beurteilen zu können. Die Welt ist dieselbe, fühlt sich aber anders an.

Andere scherzen, dass der Threadersteller die Kopie wohl fälschlicherweise erhalten hat und bieten ihm an, das Spiel an ihre eigene Adresse zu versenden. Die Kommentierenden sind zwar neidisch, doch sie gönnen dem User sein Glück.

Zusätzlich berichtet er von einer gestochen scharfen Auflösung im TV-Modus. Da er sich noch nicht mit dem Internet verbunden hat und der Release erst morgen ist, hatte er noch nicht die Möglichkeit, den Day One-Patch 1.1.0 herunterzuladen. Doch es ist für die Fangemeinde beruhigen zu hören, dass es keine technischen Probleme zu geben scheint.

Leider können sich aktuell wohl nur einige Glückspilze über den verfrühten Erhalt von Zelda TotK freuen. Vorbestellende der digitalen Version schauen in die Röhre, da der Download dieser Exemplare erst mit dem offiziellen Release freigeschaltet wird.

