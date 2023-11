Zelda: TotK-Fiesling baut riesigen Godzilla, greift Hyrule an und zerstört das komplette Angeldorf

Godzilla in einem Zelda-Spiel? Mit viel Kreativität ist das möglich.

Bevor Godzilla: Minus One am 01. Dezember in den deutschen Kinos landet und hoffentlich für einen actiongeladenen und packenden Abend sorgt, haben wir heute bereits einen sehr coolen Clip der furchteinflößenden Riesenechse für euch – und zwar aus The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom!

Wer in Nintendos "Spiel des Jahres"-Anwärter nämlich nicht nur einen Schrein nach dem anderen durchknobelt oder sich heillos in der riesigen Spielwelt verliert, kann sich unglaublich kreativ austoben, wie X-User Sumoguri wahrlich eindrucksvoll beweist.

Dank Ultra-Hand zu Godzilla

In einem über 90 Sekunden langen Clip zeigt der kreative Zelda-Fan nicht nur, wie er Godzilla im Action-Adventure dank Links Ultra-Hand zum Leben erweckt. Sumoguri hat sogar einen actiongeladenen Kurzfilm aufgenommen, in dem das Monster mit seinem "Atomic Breath" gleich ein ganzes Fischerdorf in Schutt und Asche legt.

Den 1:40 Minuten langen Clip könnt ihr euch hier anschauen:

Für das Video hat der Kreativling sogar zwei feindliche Panzer gebastelt, die Godzilla zumindest ein wenig Gegenwehr leisten.

Es ist auch gut ein halbes Jahr nach Release von Zelda: Totk noch immer erstaunlich, welch teils beeindruckende Bauprojekte von Fans im Spiel umgesetzt werden. Wollt ihr euch noch ein paar coole Basteleien anschauen, hier entlang:

Zelda: Tears of the Kingdom ist am 12. Mai 2023 für die Nintendo Switch erschienen und konnte im GamePro-Test stolze 93 Punkte abstauben.

Bei den in der Nacht auf den 08. Dezember ausgestrahlten The Game Awards ist das Nintendo-Exklusivspiel in gleich fünf Kategorien nominiert: Game of the Year, Game Direction, Art Direction, Soundtrack und für das beste Action-Adventure des Jahres.

Was ist das Kreativste, das ihr in Tears of the Kingdom gebaut habt? Oder war die Bauerei eher nichts für euch?