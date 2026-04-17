Zelda TotK-Fan übersetzt die mystischen Shiekah-Schriften und das Ergebnis ist so langweilig, dass wir einfach wieder so tun, als hätten wir's nicht gesehen

Historische Gelehrte haben es in Hyrule ziemlich leicht, wenn sie die Shiekah-Kultur studieren wollen.

Wenn ihr Zelda: Tears of the Kingdom oder den Vorgänger Breath of the Wild gespielt habt, werden euch sicher viele der coolen Details aufgefallen sein, durch die beide Open World-Adventures besonders lebendig wirken.

Doch während Nintendo an extrem viele coole Kleinigkeiten gedacht hat, gibt es auch Geheimnisse, hinter denen gar nicht so viel steckt. Die antiken Shiekah-Texte gehören dazu.

"Ziemlich unterwältigend"

In der Welt findet ihr immer wieder alte Schriften der Shiekah-Zivilisation. Das geheimnisvolle Volk hat überall in Hyrule Spuren hinterlassen und dazu gehören auch viele Texte, etwa auf antiken Artefakten oder Geräten. Cool ist, dass sich die Sprache der Shiekah tatsächlich übersetzen lässt.

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Das ist sogar ziemlich einfach, denn jedes Symbol steht für einen unserer Buchstaben. Alles, was es braucht, ist also eine Tabelle mit allen Zeichen und schon könnt ihr die Überlieferungen des Spiels auf Englisch übertragen.

Allerdings solltet ihr nicht erwarten, dass euch dabei unvorstellbare, spirituelle Enthüllungen erwarten, wie es antike Schriften eines von Göttin Hylia auserwählten Volkes vermuten lassen. Genau das Gegenteil ist der Fall, wie etwa Scary-Beautiful6527 feststellen musste – dementsprecend fällt auch "ziemlich unterwältigend" in seinem Reddit-Post.

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Dies ist ein Stein. Deswegen steht Stein drauf.

Die Zeichen auf den großen Steinkugeln, die euch in vielen Schrein-Rätseln begegnen, bedeuten etwa einfach nur "Stone Sphere" – also Steinkugel. Diese sehr direkten Übersetzungen ziehen sich durch das gesamte Spiel. Im Zelda-Wiki könnt ihr euch noch weitere Beispiele anschauen.

Auf Metall-Platten steht etwa "Plate", auf den Hörnern von Drachengeist Eldra steht "Horn" und so weiter und so fort. Im Grunde haben die Shiekah also Englisch mit alternativem Schriftsystem gesprochen und dazu nahezu jedes Objekt mit der Eigenbezeichnung verziert.

Nun könnte man argumentieren, dass das durchaus Sinn ergibt. Eine Metall-Platte ist nun mal eine Platte, was sollte sonst darauf stehen? So argumentieren auch einige User in den Kommentaren.

Allerdings ist die direkte 1:1 Übertragung von Shiekah-Symbolen auf unsere Buchstaben schon ein sehr simpler Weg, den Nintendo hier gewählt hat, und das ist durchaus überraschend. Immerhin sind Breath of the Wild und Tears of the Kingdom ansonsten vollgestopft mit spannenden Geheimnissen und akribischer Detailverliebtheit, die Fans bis heute begeistern.

Die Community nimmt die Übersetzungen mit Humor: “Shiekah ist nur eine antike Noname-Marke” heißt es etwa.

“Wenn ich ein Entwickler wäre, würde ich auf jeden Fall ‘Es ist nur ein Ball, was willst du denn noch?’ draufschreiben. Wissend, dass 99,99 Prozent der Leute es niemals nachschauen werden”

Jemand anderes meint “Es ist, als würde man einen Ball haben, auf dem Ball steht” und stellt damit korrekt heraus, dass die Beschriftung von Dingen mit sich selbst schon etwas albern rüberkommt.

Letztlich erfüllen die antiken Zeichen im Spiel aber trotzdem ihre Funktion und sorgen dafür, dass sich Hyrule einfach noch etwas mehr nach einem geschichtsträchtigen, epischen Fantasyland anfühlt, und das ist natürlich die Hauptsache.

Bleiben wir also lieber dabei, dass die antiken Überlieferungen einfach mystische antike Überlieferungen sind, um die sich viele Geheimnisse und Legenden ranken. Letztlich ist auch nicht so wichtig, was darauf steht. Hauptsache, die Atmosphäre stimmt.

Was denkt ihr: Habt ihr euch schon mal die Mühe gemacht, die Shiekah-Texte zu übersetzen?