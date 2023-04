Zelda macht in Tears of the Kingdom eventuell einen ganz besonderen Ausflug.

Der Zelda Tears of the Kingdom-Trailer sorgt weiterhin für Rätselraten und rauchende Köpfe bei den Fans. Vor allem rund um Zelda werden viele Fragen aufgeworfen, die uns zu einer spannenden Theorie mit Hand und Fuß führen: Es gibt einige Hinweise darauf, dass Zelda dieses Mal in einer anderen Zeit landet und dort auf eine frühere Zonai-Version ihrer selbst trifft.

Zelda hilft Link in TotK vielleicht von der Vergangenheit aus und er muss sie zurückholen

Darum geht's: Der neue und offiziell letzte Trailer zu Zelda Tears of the Kingdom ist letzte Woche veröffentlicht worden. Das Video steckt so voller Neuigkeiten und Hinweise, dass sich die Fans bereits diverse Theorien überlegt haben und diese rund um Zelda ist eine der spannendsten.

Aber am besten seht ihr euch erst einmal besagten Trailer an:

3:54 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Im finalen Trailer vor Release wird es episch

Was passiert mit Zelda? Eine der größten Fragen bleibt weiterhin ungeklärt, aber eventuell gibt es jetzt genug Hinweise, um sich die Lösung des Rätsels schon zusammen reimen zu können.

Darum geht's in der Theorie: Wie unter anderem Zeltik auf YouTube oder Redditor omniphoria mutmaßen, könnte Zelda durch die Zeit in die Vergangenheit fallen. Und zwar richtig viele Jahre zurück, so dass sie auf die damals noch lebenden Zonai (und eine Zonai-Version ihrer selbst) trifft.

Die Theorie basiert vor allem auf diesen Beobachtungen aus dem Trailer:

Link muss Zelda finden, wo ist sie? Zelda sagt im Trailer selbst, Link müsse sie finden. Aber es sieht nicht danach aus, als wäre sie irgendwo versteckt. Im Gegenteil, räumlich scheint sie mitten in Hyrule an einem gut und frei zugänglichen Ort zu weilen. Zeitlich könnte sie aber woanders sein. Es sieht sogar ganz danach aus, als wäre Zelda auf derselben runden Plattform einer Himmelsinsel wie Link, nur in weniger alt und auf dem Boden.

Zelda sagt im Trailer selbst, Link müsse sie finden. Aber es sieht nicht danach aus, als wäre sie irgendwo versteckt. Im Gegenteil, räumlich scheint sie mitten in Hyrule an einem gut und frei zugänglichen Ort zu weilen. Zeitlich könnte sie aber woanders sein. Es sieht sogar ganz danach aus, als wäre Zelda auf derselben runden Plattform einer Himmelsinsel wie Link, nur in weniger alt und auf dem Boden. Zelda und Link haben das Masterschwert: Sowohl Zelda als auch Link sind im Trailer mit dem Masterschwert zu sehen. Was natürlich kein Problem darstellt, wenn die Szenen nicht gleichzeitig stattfinden. Womöglich bekommt Link von Zelda das Schwert oder sie hilft durch die Zeit bei der Reparatur.

Sowohl Zelda als auch Link sind im Trailer mit dem Masterschwert zu sehen. Was natürlich kein Problem darstellt, wenn die Szenen nicht gleichzeitig stattfinden. Womöglich bekommt Link von Zelda das Schwert oder sie hilft durch die Zeit bei der Reparatur. Zelda teilt viel mit mysteriöser Figur: Zelda könnte in der Vergangenheit nicht nur auf die Zonai, sondern auch auf eine frühere Zonai-Zelda treffen. Beide tragen dieselben Gewänder, sogar denselben Schmuck (die gelbe Träne!) und sie ähneln sich auch sonst äußerlich stark. Eventuell wird Zelda von den Zonai so ausgestattet und gemeinsam helfen sie Link aus der Vergangenheit heraus – vielleicht sogar, indem sie die Himmelsinseln zurückbringen.

Zelda könnte in der Vergangenheit nicht nur auf die Zonai, sondern auch auf eine frühere Zonai-Zelda treffen. Beide tragen dieselben Gewänder, sogar denselben Schmuck (die gelbe Träne!) und sie ähneln sich auch sonst äußerlich stark. Eventuell wird Zelda von den Zonai so ausgestattet und gemeinsam helfen sie Link aus der Vergangenheit heraus – vielleicht sogar, indem sie die Himmelsinseln zurückbringen. Das Recall-Symbol: Besondere Aufmerksamkeit verdient die Tatsache, dass Zeldas Träne des Königreichs dasselbe Symbol ziert wie Links Recall-Fähigkeit zum Umkehren der Zeit. Es handelt sich dabei auch um die einzige Fähigkeit, die in dieser Farbe erstrahlt und nicht grün, sondern gelb ist.

Eventuell erhält Link diese Fähigkeit ganz am Schluss des Tutorials am Beginn des Spiels auf derselben runden Plattform, auf der auch Zelda zu sehen ist. Sie könnte nicht nur der Schlüssel zum Erreichen der Himmelsinseln sein, sondern auch dazu, Zelda wieder zurückzuholen. Eventuell bekommt Link sie auch direkt von Zelda beziehungsweise den Zonai.

Was es mit Zeldas Verschwinden auf sich hat und von wo (beziehungsweise von wann) die arme Frau in Nöten wieder einmal gerettet werden muss, werden wir schon bald in Erfahrung bringen: Es dauert nicht mal mehr einen ganzen Monat, bis The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom endlich für die Nintendo Switch erscheint. Der Release-Termin liegt auf dem 12. Mai 2023.

Wie findet ihr die Theorie rund um Zeldas Zeit-Problematik? Was denkt ihr, was dahinter steckt?