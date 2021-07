Zelda: Wind Waker-Modder bringt Solid Snake ins Spiel und so süß sah er wohl noch nie aus

Mittlerweile kann The Legend of Zelda: Breath of the Wild eine Vielzahl an lustigen Mods vorweisen. Doch wusstet ihr, dass auch die Vorgänger-Teile einige Mods haben? Diese lassen uns nicht nur in die Rolle von Link, sondern auch in ganz andere Videospielcharaktere schlüpfen. Das Magazin Polygon hat nun eine Wind Waker-Mod ausgegraben, die einen Metal Gear-Charakter nach Präludien bringt.

Schleicht euch als Solid Snake durch die Welt

Was ist das für eine Mod? Mit der Mod wird Protagonist Link durch Solid Snake ausgetauscht, den viele von euch aus der Metal Gear-Reihe kennen dürften. Doch die Figur sieht nicht aus wie der Snake, den wir sonst gewöhnt sind, sondern vielmehr eine zuckersüße Version von ihm:

Wie sieht Snake aus? In Wind Waker hat Snake ähnlich kleine Stummelarme und -beinchen wie Link. Auch die großen Augen tragen nicht unbedingt zu seiner sonst so finsteren Mimik bei. Sein Abbild ist mit dem serientypischen Stirnband und der bekannten Kleidung ausgestattet.

Vor allem die erste Mission in der Verwunschenen Bastion, in der man ansonsten mit Link von Mauer zu Mauer schleicht, macht als Spion Solid Snake viel Sinn. Zu seinen Signature Moves gehört normalerweise das Verstecken unter einem Karton, wie es beispielsweise auch in Super Smash Bros. Ultimate zu sehen ist. Umso witziger ist es, Snake nun unter einem Fass schleichend in The Wind Waker zu sehen.

Natürlich dürfen Snakes typische Waffen nicht fehlen: Statt einem Schwert trägt Snake ein kleines Messer in der Hand, um seine Gegner zu besiegen. Statt einem Bogen besitzt Snake eine Pistole, doch leider feuert die Pistole immer noch Pfeile mit dem entsprechenden Sound ab.

Durch das 35-jährige Jubiläum des The Legend of Zelda-Franchises kamen immer wieder Gerüchte über eine Zelda-Collection mit diversen Switch-Remakes auf. Unter anderem sollte auch The Legend of Zelda: The Wind Waker zu den auserwählten Spielen zählen, die in der Collection unterkommen sollten.

Statt einer Collection haben wir bislang nur eine Zelda-Konsole und Skyward Sword HD zu sehen bekommen. Dementsprechend müssen wir leider abwarten, ob uns überhaupt noch ein weiterer Remake-Titel zu The Legend of Zelda in naher Zukunft erwartet.

Welchen Videospielcharakter würdet ihr gerne mal nach Port Monee senden?