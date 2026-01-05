Läuft gerade Düsteres Open World-Rollenspiel stimmt uns in seinem neuen Trailer auf den kommenden Release ein
Düsteres Open World-Rollenspiel stimmt uns in seinem neuen Trailer auf den kommenden Release ein

Sören Diedrich
05.01.2026 | 12:00 Uhr

2026 wird ein Gaming-Fest für Fans hitverdächtiger Rollenspiele – das beweist nicht zuletzt unsere große Jahresvorschau auf die spannendsten RPGs dieses Jahres.

Einer der heißersehnten Titel ist The Blood of Dawnwalker. Der Mix aus Vampir-Drama und Open-World-Abenteuern mit starkem The-Witcher-Flair kam schon bei der Ankündigung im Januar 2025 gut an. 2026 wird es noch besser, schließlich soll dieses Jahr der Release erfolgen.

Der obige Trailer hat einiges zu bieten. Erst zeigt euch das Entwicklerteam, wie schön und zugleich aufregend die Interaktion mit der noch jungen Bloodwalker-Community im Jahr 2025 war. Anschließend gibt es ein Dankeschön von Game Director Konrad Tomaszkiewicz und Community Managerin Dominika Burza, ehe es ans Eingemachte geht: Das Main Theme des Spiels wird von einem Orchester gespielt. Nach dieser coolen Einlage gibt es dann noch ein paar neue Szenen aus dem Spiel.

Ihr seht: Dieser Trailer hat es in sich. Habt ihr Lust auf The Blood of Dawnwalker? Dann schaut unbedingt in unsere Preview rein! Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch auf das Spiel freut oder nicht.
