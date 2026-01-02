Läuft gerade Das sind die Open World-Highlights für 2026!
Das sind die Open World-Highlights für 2026!

48 Aufrufe

Das sind die Open World-Highlights für 2026!

Jonas Gössling, Tillmann Bier
02.01.2026 | 15:15 Uhr

2025 liegt hinter uns, Zeit um zu schauen, welche Spiele die kommenden zwölf Monate zu bieten haben. Auch 2026 sind wieder haufenweise Open World-Spiele für so ziemlich jeden Geschmack dabei. Wir haben daher einmal geschaut, welche davon besonders spannend sind. 
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Das sind die Open World-Highlights für 2026! Video starten   17:12

vor 2 Stunden

Das sind die Open World-Highlights für 2026!
Diese Spiele werden 2026 richtig groß! Video starten   2   12:58

vor 2 Tagen

Diese Spiele werden 2026 richtig groß!
20 Spiele, die dafür sorgen werden, dass 2026 krass wird Video starten   3   13:04

vor 3 Tagen

20 Spiele, die dafür sorgen werden, dass 2026 krass wird
Das sind die spannendsten Shooter 2026! Video starten   24:32

vor 4 Tagen

Das sind die spannendsten Shooter 2026!
Specials

Specials
4.794 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
20 Spiele, die dafür sorgen werden, dass 2026 krass wird Video starten   3   13:04

vor 3 Tagen

20 Spiele, die dafür sorgen werden, dass 2026 krass wird
Das sind die Open World-Highlights für 2026! Video starten   17:12

vor 2 Stunden

Das sind die Open World-Highlights für 2026!
Diese Spiele werden 2026 richtig groß! Video starten   2   12:58

vor 2 Tagen

Diese Spiele werden 2026 richtig groß!
Das sind die spannendsten Shooter 2026! Video starten   24:32

vor 4 Tagen

Das sind die spannendsten Shooter 2026!
The Witcher 4: Erste Tech Demo gibt einen Vorgeschmack auf die neue Region Video starten   4     9:38

03.06.2025

The Witcher 4: Erste Tech Demo gibt einen Vorgeschmack auf die neue Region
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Fallout ist sehr viel realistischer, als ihr denkt Video starten   57:28

vor einer Stunde

Fallout ist sehr viel realistischer, als ihr denkt
Das sind die Open World-Highlights für 2026! Video starten   17:12

vor 2 Stunden

Das sind die Open World-Highlights für 2026!
Diese Spiele werden 2026 richtig groß! Video starten   2   12:58

vor 2 Tagen

Diese Spiele werden 2026 richtig groß!
20 Spiele, die dafür sorgen werden, dass 2026 krass wird Video starten   3   13:04

vor 3 Tagen

20 Spiele, die dafür sorgen werden, dass 2026 krass wird
Das sind die spannendsten Shooter 2026! Video starten   24:32

vor 4 Tagen

Das sind die spannendsten Shooter 2026!
Die 20 besten Steam Games 2025 stecken voller Überraschungen! Video starten   1   15:46

vor 5 Tagen

Die 20 besten Steam Games 2025 stecken voller Überraschungen!
Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen Video starten   1   32:12

vor 5 Tagen

Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen
Diese 20 Spiele haben uns 2025 richtig umgehauen! Video starten   2   20:40

vor einer Woche

Diese 20 Spiele haben uns 2025 richtig umgehauen!
Neue Klasse, neues Gebiet + jede Menge Fragen: Unsere Preview zum neuen Diablo 4-Addon Video starten   2     10:04

vor einer Woche

Neue Klasse, neues Gebiet & jede Menge Fragen: Unsere Preview zum neuen Diablo 4-Addon
Tomb Raider mit Open World - kann das gutgehen? | Unser FYNG-Talk zur Zukunft von Lara Croft Video starten   28:29

vor einer Woche

Tomb Raider mit Open World - kann das gutgehen? | Unser FYNG-Talk zur Zukunft von Lara Croft
One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten Video starten   0:30

vor einer Woche

One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten
In Sakamoto Days Season 2 geht die Action weiter und Sakamoto muss sich auf neue Feinde gefasst machen Video starten   0:32

vor einer Woche

In Sakamoto Days Season 2 geht die Action weiter und Sakamoto muss sich auf neue Feinde gefasst machen
mehr anzeigen