2026 ist für jeden Aufbauspiel-Fan was dabei!

Aufbauspiele und deutsche Spiele-Fans - das passt zusammen wie Mörtel und Backstein! Das Genre bleibt weiterhin eines der beliebtesten in unserem Land und auch 2026 stehen wieder haufenweise neue Aufbauspiele und City Builder in den Startlöchern.

Dabei fehlen dieses Jahr die ganz großen Genre-Riesen, auf die die ganze Welt wartet. Um so wichtiger, dass wir einen ganz genauen Blick in die Release-Listen werfen und die vielversprechendsten Kandidaten für euch ans Tageslicht zerren.