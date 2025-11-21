Läuft gerade Dave The Diver: Der Indie-Hit ist jetzt auch für Xbox erschienen und macht mit fiesen Monstern heiß auf den DLC im Frühjahr
Dave The Diver: Der Indie-Hit ist jetzt auch für Xbox erschienen und macht mit fiesen Monstern heiß auf den DLC im Frühjahr

Dave The Diver: Der Indie-Hit ist jetzt auch für Xbox erschienen und macht mit fiesen Monstern heiß auf den DLC im Frühjahr

Maximilian Franke
21.11.2025 | 17:16 Uhr

Der erfolgreiche Indie-Hit Dave the Diver des koreanischen Studios Mintrocket ist endlich für Xbox-Konsolen erschienen. Ab sofort könnt ihr das Unterwasser-Abenteuer aus dem Microsoft-Store herunterladen. Damit sind nun alle großen Plattformen mit PlayStation, Nintendo Switch, Xbox und PC bedient.

Vermutlich auch, um für den Release der Erweiterung "In the Jungle" gerüstet zu sein. Immerhin gab es vor kurzem erst ein Upgrade für die Nintendo Switch 2, damit im Frühjahr 2026 wirklich alle mit an Bord gehen können, wenn die neuen Inhalte erscheinen sollen.

Ursprünglich war der DLC zwar für Ende 2025 geplant, allerdings wurden diese Pläne bereits Mitte diesen Jahres verworfen. Neben dem neuen Dschungel-Setting erwarten euch im Addon unter anderem neue Fischarten. Der neue Xbox-Trailer zeigt auch etwas Gameplay der neuen Unterwasserwelten - große Monster und platzende Wasser-Dinosaurier inklusive!

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf den In The Jungle-DLC für Dave The Diver?

 
