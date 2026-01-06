Diese Online-Rollenspiele wollen 2026 richtig durchstarten!

Über das MMORPG-Genre kann man zur Zeit ja wirklich viel diskutieren. Seit Jahren gibt’s auf dem westlichen Markt nur die alten Platzhirsche und Amazon hat zuletzt New World und das Herr-der-Ringe-MMO gecancelt. Nur der asiatische Markt hat in den letzten Jahren so wirklich abgeliefert.

Aber ist Besserung in Sicht? Wird das Jahr 2026 endlich mal wieder so ein richtig gutes Jahr für Online-Rollenspiele? Hier kommen 10 MMORPGs, die ihr in den kommenden Monaten im Auge behalten solltet!