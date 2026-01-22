28 Aufrufe
Die Macher von Psychonauts enthüllen neues Spiel: In Kiln prügelt ihr euch als selbstgetöpferte Vasen
Double Fine Productions meldet sich mit einem gewohnt ungewöhnlichen Projekt zurück: Kiln ist ein teambasierter Multiplayer-Brawler für die PC, PS5, Switch 2 und Xbox, der filigrane Töpferkunst mit chaotischen Arena-Kämpfen verbindet.
Bevor es in die 4-gegen-4-Gefechte geht, müsst ihr euren Charakter buchstäblich selbst auf einer virtuellen Töpferscheibe formen. Der Clou dabei ist, dass die gewählte Größe und Form eures Topfes direkt eure Klasse und Spezialfähigkeiten bestimmt – vom flinken Teller-Geschoss bis zum dicken Riesen-Kessel, der Gänge blockiert.
Wer das skurrile Konzept vorab testen möchte, kann sich ab sofort auf der offiziellen Website für die Beta-Phase anmelden.
