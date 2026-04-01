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Find Your Next Game CAGGTUS: Wir zeigen euch, auf was ihr euch freuen dürft!

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Find Your Next Game CAGGTUS: Wir zeigen euch, auf was ihr euch freuen dürft!

Heiko Klinge
01.04.2026 | 12:00 Uhr

Vom 17. bis zum 19. April verantstalten wir wieder unsere große Livestream-Sause Find Your Next Game. Live in Halle 3 auf der CAGGTUS in Leipzig, auf unserem GameStar-Twitch-Kanal verfolgen oder natürlich auch hier auf eurer Lieblings-Website.

Im Trailer geben wir euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack, auf was ihr euch alles freuen dürft. Weitere Infos und das Programm findet ihr in Heikos Ankündigungsartikel zu FYNG CAGGTUS 2026.

Wir freuen uns auf euch!
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