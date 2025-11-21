Läuft gerade Genshin Impact-Macher zeigt 31 Minuten Gameplay aus dem neuen Open World-Spiel Varsapura
Genshin Impact-Macher zeigt 31 Minuten Gameplay aus dem neuen Open World-Spiel Varsapura

277 Aufrufe

Genshin Impact-Macher zeigt 31 Minuten Gameplay aus dem neuen Open World-Spiel Varsapura

Myki Trieu
21.11.2025 | 16:40 Uhr

Genshim Impact und Honkai: Star Rail-Macher Hoyoverse hat satte 31 Minuten Gameplayr aus dem neuem Open World-Spiel Varsapura veröffentlicht.

Im Trailer enthüllt Hoyoverse die Hauptfigur und gibt bereits einen Vorgeschmack auf die Atmosphäre des Spiels. Als neues Mitglied der Organisation SEAL (Shadow Emergency Alliance) erforschen Spieler*innen übernatürliche Vorkommnisse und Anomalien in einer offen angelegten Stadt und werden in mysteriöse Ereignisse verwickelt.

Varsapura befindet sich aktuell noch in der Entwicklungsphase und Hoyoverse sucht aktiv nach neuen Mitarbeiter*innen für das Projekt. Ein Releasedatum wird also sehr wahrscheinlich noch eine Weile auf sich warten lassen.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten Video starten   1     1   2:12

vor 2 Tagen

Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten
Zoopunk: Neues Koop-Actionspiel der F.IS.T. Forged in Shadow Torch-Macher sieht ganz fantastisch aus Video starten   4:34

vor 2 Tagen

Zoopunk: Neues Koop-Actionspiel der F.IS.T. Forged in Shadow Torch-Macher sieht ganz fantastisch aus
Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger Video starten   1:02

vor 2 Tagen

Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger
Dave The Diver: Der Indie-Hit ist jetzt auch für Xbox erschienen und macht mit fiesen Monstern heiß auf den DLC im Frühjahr Video starten   1:02

vor 2 Tagen

Dave The Diver: Der Indie-Hit ist jetzt auch für Xbox erschienen und macht mit fiesen Monstern heiß auf den DLC im Frühjahr
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.369 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten Video starten   1     1   2:12

vor 2 Tagen

Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten
Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve? Video starten   1:00:20

vor 2 Stunden

Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve?
Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger Video starten   1:02

vor 2 Tagen

Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger
One Piece auf Netflix: Hier ist der erste Trailer zu Season 2! Video starten   1:32

10.08.2025

One Piece auf Netflix: Hier ist der erste Trailer zu Season 2!
Zoopunk: Neues Koop-Actionspiel der F.IS.T. Forged in Shadow Torch-Macher sieht ganz fantastisch aus Video starten   4:34

vor 2 Tagen

Zoopunk: Neues Koop-Actionspiel der F.IS.T. Forged in Shadow Torch-Macher sieht ganz fantastisch aus
Ein Jahr vor Release: Die GTA 6-Analyse – Das erwarten wir vom Hype-Titel Video starten   1     1   1:51:10

vor einem Tag

Ein Jahr vor Release: Die GTA 6-Analyse – Das erwarten wir vom Hype-Titel
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve? Video starten   1:00:20

vor 2 Stunden

Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve?
Ein Jahr vor Release: Die GTA 6-Analyse – Das erwarten wir vom Hype-Titel Video starten   1     1   1:51:10

vor einem Tag

Ein Jahr vor Release: Die GTA 6-Analyse – Das erwarten wir vom Hype-Titel
Dave The Diver: Der Indie-Hit ist jetzt auch für Xbox erschienen und macht mit fiesen Monstern heiß auf den DLC im Frühjahr Video starten   1:02

vor 2 Tagen

Dave The Diver: Der Indie-Hit ist jetzt auch für Xbox erschienen und macht mit fiesen Monstern heiß auf den DLC im Frühjahr
Genshin Impact-Macher zeigt 31 Minuten Gameplay aus dem neuen Open World-Spiel Varsapura Video starten   31:06

vor 2 Tagen

Genshin Impact-Macher zeigt 31 Minuten Gameplay aus dem neuen Open World-Spiel Varsapura
Monster Hunter Outlanders: Erster Gameplay-Trailer zum neuen Mobile-Spiel von Capcom Video starten   3:23

vor 2 Tagen

Monster Hunter Outlanders: Erster Gameplay-Trailer zum neuen Mobile-Spiel von Capcom
Die Magie der Open World: Wie GTA Gaming-Geschichte schrieb Video starten   1:10:22

vor 2 Tagen

Die Magie der Open World: Wie GTA Gaming-Geschichte schrieb
Frieren Staffel 2: Neuer Trailer zeigt, wie die Reise ab dem 16. Januar 2026 weitergeht Video starten   1:37

vor 2 Tagen

Frieren Staffel 2: Neuer Trailer zeigt, wie die Reise ab dem 16. Januar 2026 weitergeht
Reanimal: Neues Koop-Horrorspiel der Little Nightmares-Macher hat jetzt ein Release Date - und es dauert nicht mehr lang Video starten   5     1:15

vor 2 Tagen

Reanimal: Neues Koop-Horrorspiel der Little Nightmares-Macher hat jetzt ein Release Date - und es dauert nicht mehr lang
Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten Video starten   1     1   2:12

vor 2 Tagen

Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten
Zoopunk: Neues Koop-Actionspiel der F.IS.T. Forged in Shadow Torch-Macher sieht ganz fantastisch aus Video starten   4:34

vor 2 Tagen

Zoopunk: Neues Koop-Actionspiel der F.IS.T. Forged in Shadow Torch-Macher sieht ganz fantastisch aus
Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger Video starten   1:02

vor 2 Tagen

Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger
Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je! Video starten   9:33

vor 2 Tagen

Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je!
mehr anzeigen