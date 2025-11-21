277 Aufrufe
Genshin Impact-Macher zeigt 31 Minuten Gameplay aus dem neuen Open World-Spiel Varsapura
Genshim Impact und Honkai: Star Rail-Macher Hoyoverse hat satte 31 Minuten Gameplayr aus dem neuem Open World-Spiel Varsapura veröffentlicht.
Im Trailer enthüllt Hoyoverse die Hauptfigur und gibt bereits einen Vorgeschmack auf die Atmosphäre des Spiels. Als neues Mitglied der Organisation SEAL (Shadow Emergency Alliance) erforschen Spieler*innen übernatürliche Vorkommnisse und Anomalien in einer offen angelegten Stadt und werden in mysteriöse Ereignisse verwickelt.
Varsapura befindet sich aktuell noch in der Entwicklungsphase und Hoyoverse sucht aktiv nach neuen Mitarbeiter*innen für das Projekt. Ein Releasedatum wird also sehr wahrscheinlich noch eine Weile auf sich warten lassen.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.