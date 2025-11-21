Genshin Impact-Macher zeigt 31 Minuten Gameplay aus dem neuen Open World-Spiel Varsapura

Genshim Impact und Honkai: Star Rail-Macher Hoyoverse hat satte 31 Minuten Gameplayr aus dem neuem Open World-Spiel Varsapura veröffentlicht.

Im Trailer enthüllt Hoyoverse die Hauptfigur und gibt bereits einen Vorgeschmack auf die Atmosphäre des Spiels. Als neues Mitglied der Organisation SEAL (Shadow Emergency Alliance) erforschen Spieler*innen übernatürliche Vorkommnisse und Anomalien in einer offen angelegten Stadt und werden in mysteriöse Ereignisse verwickelt.

Varsapura befindet sich aktuell noch in der Entwicklungsphase und Hoyoverse sucht aktiv nach neuen Mitarbeiter*innen für das Projekt. Ein Releasedatum wird also sehr wahrscheinlich noch eine Weile auf sich warten lassen.