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God of War im historischen China: Das neue Action-RPG zeigt sich im neuen Trailer und sieht richtig gut aus

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God of War im historischen China: Das neue Action-RPG zeigt sich im neuen Trailer und sieht richtig gut aus

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Marie-Lena Höftmann
05.06.2026 | 23:45 Uhr

In Blood Message steht ihr vor einer fast unmöglichen Aufgabe: Als Bote müsst ihr eine Nachricht quer durch das historische China der Tang-Dynastie bringen und gemeinsam mit eurem Sohn die Wüste durchqueren.

 
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