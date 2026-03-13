0 Aufrufe
Borderlands 4: Im Trailer zum ersten Story-DLC tauchen gleich mehrere alte Bekannte überraschend auf
Die erste große Erweiterung für Borderlands 4 erscheint am 26. März 2026. Das verkündet Gearbox im Trailer zu Mad Ellie and the Vault of the Damned. Das Story-Pack umfasst ein neues Gebiet mit eigener Hauptgeschichte und Nebenquests, den neuen Kammerjäger Cash, neue Gegner, legendäre Waffen, Ausrüstung, aber auch das Wiedersehen mit alten Bekannten: Im Trailer entdecken wir etwa Mancubus, den ominösen Tavernenbesitzer aus dem Hammerlock-DLC von Borderlands 3. Außerdem erhaschen wir einen Blick auf Carl, den missmutigen Eridium-Händler und Pickle, einen Dieb aus Borderlands: The Pre Sequel.
Zusammen mit dem Trailer gibt es jetzt auch eine genaue Aufstellung der DLC-Inhalte: Neben Gebiet, Quests und Vault-Hunter gibt es:
- Zwei neue große Bosskämpfe und 16 Mini-Bosse
- 18 Legendäre Waffen, Mods und Ausrüstungsgegenstände sowie drei Waffen der Seltenheitsstufe Perlmutt
- 28 Kosmetische Gegenstände
Mehr zum neuen Kammerjäger Cash sollen wir schon bald erfahren: Eine Woche vor dem Release des DLCs wird es ein erstes Gameplay-Video geben.
