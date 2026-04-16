Läuft gerade Metro 2039 analysiert: Was der erste Trailer euch nicht verrät
Metro 2039 analysiert: Was der erste Trailer euch nicht verrät

14 Aufrufe

Metro 2039 analysiert: Was der erste Trailer euch nicht verrät

Julius Busch, Philipp Elsner
16.04.2026 | 19:15 Uhr

Sieben Jahre haben wir auf eine echte Singleplayer-Story-Fortsetzung von der Metro-Reihe warten müssen. Nun haben wir erste Bewegtbilder aus Metro 2039 gesehen und sind ziemlich begeistert. Aber was verrät der Cinematic Trailer und das kurze Gameplay uns? In welche Richtung wird Metro 2039 die Serie bringen? Wir analysieren alles gemeinsamen mit unserem Shooter- und Metro-Experten Phil Elsner.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Metro 2039 analysiert: Was der erste Trailer euch nicht verrät Video starten   24:32

vor einer Stunde

Metro 2039 analysiert: Was der erste Trailer euch nicht verrät
Vergesst Returnal: Saros macht alles besser – Exklusives Preview Video starten   5     1   55:41

vor 2 Wochen

Vergesst Returnal: Saros macht alles besser – Exklusives Preview
GTA, Witcher, Skyrim + Co: Wir ranken die größten Open World Spiele! | mit Kiara Video starten   53:04

vor 2 Wochen

GTA, Witcher, Skyrim & Co: Wir ranken die größten Open World Spiele! | mit Kiara
DLSS 5: Echte Grafik-Revolution oder nur AI-Slop? Video starten   52:00

vor 3 Wochen

DLSS 5: Echte Grafik-Revolution oder nur AI-Slop?
Beliebt
alle anzeigen
Pragmata zeigt endlich wieder, was AAA sein sollte - Testvideo Video starten   1     4   12:43

vor 2 Tagen

Pragmata zeigt endlich wieder, was AAA sein sollte - Testvideo
Battlefield 6 gibt einen ersten Ausblick auf die nächsten Content-Seasons im Jahr 2026 Video starten   6:02

vor 3 Stunden

Battlefield 6 gibt einen ersten Ausblick auf die nächsten Content-Seasons im Jahr 2026
Metro 2039 analysiert: Was der erste Trailer euch nicht verrät Video starten   24:32

vor einer Stunde

Metro 2039 analysiert: Was der erste Trailer euch nicht verrät
Replaced: So cool sind die Kämpfe in der Cyberpunk-Action Video starten   2:36

vor 2 Tagen

Replaced: So cool sind die Kämpfe in der Cyberpunk-Action
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
Fortnite Festival bekommt für Season 14 eine neue Headlinerin, die bereits einen Emote im Spiel hat Video starten   0:34

vor einem Tag

Fortnite Festival bekommt für Season 14 eine neue Headlinerin, die bereits einen Emote im Spiel hat
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Metro 2039 analysiert: Was der erste Trailer euch nicht verrät Video starten   24:32

vor einer Stunde

Metro 2039 analysiert: Was der erste Trailer euch nicht verrät
Battlefield 6 gibt einen ersten Ausblick auf die nächsten Content-Seasons im Jahr 2026 Video starten   6:02

vor 3 Stunden

Battlefield 6 gibt einen ersten Ausblick auf die nächsten Content-Seasons im Jahr 2026
Fortnite Festival bekommt für Season 14 eine neue Headlinerin, die bereits einen Emote im Spiel hat Video starten   0:34

vor einem Tag

Fortnite Festival bekommt für Season 14 eine neue Headlinerin, die bereits einen Emote im Spiel hat
Disney Dreamlight Valley kündigt neue Star Wars-Items für die bunte Lebenssimulation an Video starten   0:30

vor einem Tag

Disney Dreamlight Valley kündigt neue Star Wars-Items für die bunte Lebenssimulation an
Pragmata zeigt endlich wieder, was AAA sein sollte - Testvideo Video starten   1     4   12:43

vor 2 Tagen

Pragmata zeigt endlich wieder, was AAA sein sollte - Testvideo
Replaced: So cool sind die Kämpfe in der Cyberpunk-Action Video starten   2:36

vor 2 Tagen

Replaced: So cool sind die Kämpfe in der Cyberpunk-Action
Samson: Ich wollte ein neues GTA, stattdessen gibts jetzt jeden Tag aufs Maul! Video starten   1   9:58

vor 2 Tagen

Samson: Ich wollte ein neues GTA, stattdessen gibt's jetzt jeden Tag auf's Maul!
12 Minuten Gameplay aus Diablo 4 Lord of Hatred: Der Start des Addons samt Bosskampf und neuem Gebiet Video starten   11:45

vor 4 Tagen

12 Minuten Gameplay aus Diablo 4 Lord of Hatred: Der Start des Addons samt Bosskampf und neuem Gebiet
Diese 17 Nachfolger könnten 2026 alles besser machen Video starten   17:57

vor 4 Tagen

Diese 17 Nachfolger könnten 2026 alles besser machen
Rick and Morty: Der erste Trailer zu Staffel 9 ist da und es wird wieder wild Video starten   1:15

vor 5 Tagen

Rick and Morty: Der erste Trailer zu Staffel 9 ist da und es wird wieder wild
Cyberpunk 2 braucht unbedingt diese Features! Video starten   1     1   18:25

vor 5 Tagen

Cyberpunk 2 braucht unbedingt diese Features!
15 Spiele, auf die ihr 2026 nicht mehr hoffen dürft Video starten   1   17:30

vor 5 Tagen

15 Spiele, auf die ihr 2026 nicht mehr hoffen dürft
mehr anzeigen