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Neues Story-Adventure Forever Ago schickt euch nach einem tragischen Ereignis auf einen emotionalen Roadtrip

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Neues Story-Adventure Forever Ago schickt euch nach einem tragischen Ereignis auf einen emotionalen Roadtrip

Maximilian Franke
27.03.2026 | 08:55 Uhr

Das Singleplayer-Adventure Forever Ago schickt euch auf einen emotionalen Roadtrip: Nach dem tragischen Tod seiner Frau begibt sich der alternde Alfred auf eine Reise nach Norden und besucht offenbar die Orte, die das Paar in der Vergangenheit gemeinsam erlebt hat.

Auf dem Roadtrip mit einem Minivan begegnet ihr der wunderschönen Natur und anderen idyllischen Kulissen. Außerdem werden die Menschen eine große Rolle spielen, denen ihr begegnet. Auf eurem Weg erwarten euch neben Erkundung und Dialogen auch kleinere Umgebungsrätsel. Alfred hat außerdem eine Kamera dabei, mit der ihr euch austoben könnt.

Entwickelt wird das Spiel vom 2-Mann-Studio Third Shift aus Krefeld in Deutschland. Als Publisher tritt Annapurna Interactive auf.

Forever Ago soll im Herbst 2026 für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen.
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